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Минздрав объяснил преимущества антибиотиков в форме таблеток для детей

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Антибиотики в форме суспензий и таблеток лучше для детей, поскольку они легче переносятся, чем инъекции. Инъекции требуются только в случаях тяжелого течения болезни.

Минздрав объяснил преимущества антибиотиков в форме таблеток для детей

В Министерстве здравоохранения объяснили, почему антибиотики имеют преимущество при лечении детей. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины, передает УНН.

Детали

Лекарственную форму антибиотика подбирает врач. Это осуществляется на основе состояния пациента, его возраста, способности самостоятельно глотать, а также с учетом характеристик препарата и возбудителя.

Обычно детям назначают антибиотики в виде суспензий, порошков или гранул для приготовления суспензий, таблеток или капсул. Согласно  Стандарту медицинской помощи "Рациональное применение антибактериальных и антифунгальных препаратов с лечебной и профилактической целью", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Украины №1513 от 23.08.2023, существуют следующие пути введения препаратов:

  • пероральный - через рот (таблетки, капсулы, суспензии и т.д.);
    • внутривенный - непосредственно в кровоток (инъекции, инфузии);
      • внутрикостный - в костный мозг, когда другие пути недоступны (инъекции);
        • ингаляционный - через дыхательные пути (аэрозоли, небулайзеры) - применяется крайне редко.

           Как отметили в ЦОЗ Минздрава Украины, пероральный прием антибиотиков имеет преимущества над инъекциями в следующем:

          • дети легче принимают лекарства в форме суспензий, капсул или таблеток, чем переносят инъекции, ведь уколы могут быть болезненными и вызывать страх;
            • инъекции могут приводить к раздражениям, гематомам или даже инфекциям или абсцессам в случае неправильного выполнения;
              • антибиотики в пероральной форме так же эффективны для лечения большинства инфекций, как и инъекционные; уколы нужны только при определенных ситуациях;
                • пероральная форма дает возможность приема лекарств дома без необходимости посещать медучреждение для уколов.

                  Инъекции уместны в следующих случаях:

                  • в случае тяжелого течения заболевания;
                    • когда пероральный путь введения невозможен (например, из-за рвоты, нарушения сознания);
                      • для достижения максимально быстрого эффекта;
                        • клинически нестабильным доношенным и недоношенным новорожденным;
                          • новорожденным в первые 28 дней жизни;
                            • если нужный антибиотик существует только в инъекционной форме.

                              В Украине уровень заболеваемости ОРВИ продолжает снижаться – Минздрав23.04.25, 15:54 • 5366 просмотров

                              Евгений Устименко

                              Евгений Устименко

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