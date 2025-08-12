$41.450.06
Эксклюзив
15:14 • 16101 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 16637 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 34578 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 24173 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 26402 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 53487 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 51951 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 53380 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 25758 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
12 августа, 09:00 • 18553 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
Немецкие ученые обнаружили эффективный способ изучения языка детьми-беженцами

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Исследование показало, что дети-беженцы лучше осваивают немецкий язык в обычных классах. Это связано с возможностью общения с немецкоговорящими сверстниками.

Немецкие ученые обнаружили эффективный способ изучения языка детьми-беженцами

В Германии дети-беженцы, которые сразу попадают в обычные классы, осваивают немецкий язык лучше, чем их сверстники из подготовительных классов. Это выяснили исследователи Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера на основе общения с 1097 подростками в возрасте 14-16 лет, пишет УНН со ссылкой на DW.

Мы обнаружили, что у бывших учеников подготовительных классов даже через несколько лет уровень владения языком ниже, чем у тех, кто с самого начала учился в обычных классах 

- говорят специалисты.

Дело в том, что в таких группах дети не могут общаться со своими немецкоязычными сверстниками, а учителя на занятиях не способны полностью компенсировать этот недостаток.

Еще одной причиной плохого знания языка может быть длительное ожидание приема в школу. С этим сталкиваются жители многих федеральных земель, где дети-беженцы могут начать обучение только после прикрепления семьи к какому-либо муниципалитету. В результате они часто ждут зачисления дольше полугода и все это время также не общаются с немецкоязычными одноклассниками.

Другая причина разницы в освоении языка – статус беженцев. Те, кто живет с риском депортации, в итоге хуже владеют немецким, поскольку меньше сил направляют на обучение. Исследователи советуют как можно быстрее интегрировать детей в обычные классы быстрее, обеспечивая дополнительную языковую поддержку. В некоторых регионах уже тестируются смешанные форматы обучения, где подготовительные и обычные занятия объединены.

Дополнение

Коалиционное правительство Германии планирует уменьшить государственные выплаты новоприбывшим украинским беженцам. Согласно проекту закона, украинцы, прибывшие в Германию с 1 апреля 2025 года, будут получать в месяц на 100 евро меньше.

В Германии значительно уменьшилось количество заявлений на убежище, с января по июль зарегистрировано 70 011 первичных ходатайств. Это почти на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алена Уткина

