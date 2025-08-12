Немецкие ученые обнаружили эффективный способ изучения языка детьми-беженцами

В Германии дети-беженцы, которые сразу попадают в обычные классы, осваивают немецкий язык лучше, чем их сверстники из подготовительных классов. Это выяснили исследователи Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера на основе общения с 1097 подростками в возрасте 14-16 лет, пишет УНН со ссылкой на DW.

Мы обнаружили, что у бывших учеников подготовительных классов даже через несколько лет уровень владения языком ниже, чем у тех, кто с самого начала учился в обычных классах - говорят специалисты.

Дело в том, что в таких группах дети не могут общаться со своими немецкоязычными сверстниками, а учителя на занятиях не способны полностью компенсировать этот недостаток.

Еще одной причиной плохого знания языка может быть длительное ожидание приема в школу. С этим сталкиваются жители многих федеральных земель, где дети-беженцы могут начать обучение только после прикрепления семьи к какому-либо муниципалитету. В результате они часто ждут зачисления дольше полугода и все это время также не общаются с немецкоязычными одноклассниками.

Другая причина разницы в освоении языка – статус беженцев. Те, кто живет с риском депортации, в итоге хуже владеют немецким, поскольку меньше сил направляют на обучение. Исследователи советуют как можно быстрее интегрировать детей в обычные классы быстрее, обеспечивая дополнительную языковую поддержку. В некоторых регионах уже тестируются смешанные форматы обучения, где подготовительные и обычные занятия объединены.

