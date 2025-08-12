Німецькі вчені виявили ефективний спосіб вивчення мови дітьми-біженцями

У Німеччині діти-біженці, які одразу потрапляють у звичайні класи, освоюють німецьку мову краще, ніж їхні однолітки з підготовчих класів. Це з'ясували дослідники Галле-Віттенберзького університету імені Мартіна Лютера на основі спілкування з 1097 підліткам віком 14-16 років, пише УНН з посиланням на DW.

Ми виявили, що у колишніх учнів підготовчих класів навіть через кілька років рівень володіння мовою нижчий, ніж у тих, хто із самого початку навчався у звичайних класах - кажуть фахівці.

Справа в тому, що в таких групах діти не можуть спілкуватися зі своїми німецькомовними однолітками, а вчителі на заняттях не здатні повністю компенсувати цей недолік.

Ще однією причиною поганого знання мови може бути тривале очікування прийому до школи. З цим стикаються мешканці багатьох федеральних земель, де діти-біженці можуть розпочати навчання лише після прикріплення сім'ї до якогось муніципалітету. В результаті вони часто чекають на зарахування довше півроку і весь цей час також не спілкуються з німецькомовними однокласниками.

Інша причина різниці в освоєнні мови – статус біженців. Ті, хто живе з ризиком депортації, у результаті гірше володіють німецькою, оскільки менше сил спрямовують на навчання. Дослідники радять якомога швидше інтегрувати дітей у звичайні класи швидше, забезпечуючи додаткову мовну підтримку. У деяких регіонах вже тестуються змішані формати навчання, де підготовчі та звичайні заняття поєднані.

Доповнення

Коаліційний уряд Німеччини планує зменшити державні виплати новоприбулим українським біженцям. Згідно з проєктом закону, українці, які прибули до Німеччини з 1 квітня 2025 року, отримуватимуть на місяць на 100 євро менше.

У Німеччині значно зменшилася кількість заяв на притулок, з січня по липень зареєстровано 70 011 первинних клопотань. Це майже на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року.