18:10 • 4686 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
16:13 • 12563 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
16:01 • 17407 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
15:08 • 12096 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 25043 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 18420 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 14433 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 14987 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
19 листопада, 12:10 • 16023 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
19 листопада, 11:46 • 21660 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
14:24 • 25050 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto14:12 • 15658 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto19 листопада, 12:04 • 27007 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 08:06 • 41991 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 41898 перегляди
Новий президент Мадагаскару виявив у палаці 300-кілограмовий смарагд

Київ • УНН

 • 1774 перегляди

Новий президент Мадагаскару Майкл Рандріаніріна знайшов у палаці 300-кілограмовий смарагд, який планують продати на аукціоні. Камінь перебував у палаці з 2009 року, його вартість може сягати 70 євро за грам.

Новий президент Мадагаскару виявив у палаці 300-кілограмовий смарагд
Фото: Президентство Мадагаскару

В президентському палаці Мадагаскару новий лідер країни Майкл Рандріаніріна знайшов величезний смарагдовий камінь вагою 300 кг, який планують продати на аукціоні для поповнення державної скарбниці. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ми виявили цей національний скарб. Ми не знаємо, чому його тут заховали, але ми просто раді показати, що готові жити прозоро. 

– заявив Рандріаніріна на національному телебаченні. 

Елітний військовий підрозділ на Мадагаскарі заявив про захоплення влади - ЗМІ14.10.25, 18:54 • 3299 переглядiв

Міністр гірничої промисловості Карл Андріампарані повідомив, що на міжнародних ринках смарагди коштують близько 70 євро (80 доларів США) за грам. За словами Соаліхі Моси, старшого радника попередньої адміністрації, камінь перебував у палаці з 2009 року і є частиною національної спадщини.

Військовий уряд Мадагаскару формує переважно цивільний кабінет міністрів – Reuters28.10.25, 18:50 • 3685 переглядiв

Рандріаніріна прийшов до влади після державного перевороту минулого місяця, поваленого президента Андрі Раджуеліна, що став наслідком масових протестів через корупцію, нестачу товарів першої необхідності та обурення громадян багатством еліти.

Президент Мадагаскару Радзуеліна отримав імпічмент від законодавців - Reuters14.10.25, 16:26 • 2846 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу