Новий президент Мадагаскару виявив у палаці 300-кілограмовий смарагд
Київ • УНН
Новий президент Мадагаскару Майкл Рандріаніріна знайшов у палаці 300-кілограмовий смарагд, який планують продати на аукціоні. Камінь перебував у палаці з 2009 року, його вартість може сягати 70 євро за грам.
В президентському палаці Мадагаскару новий лідер країни Майкл Рандріаніріна знайшов величезний смарагдовий камінь вагою 300 кг, який планують продати на аукціоні для поповнення державної скарбниці. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Ми виявили цей національний скарб. Ми не знаємо, чому його тут заховали, але ми просто раді показати, що готові жити прозоро.
Міністр гірничої промисловості Карл Андріампарані повідомив, що на міжнародних ринках смарагди коштують близько 70 євро (80 доларів США) за грам. За словами Соаліхі Моси, старшого радника попередньої адміністрації, камінь перебував у палаці з 2009 року і є частиною національної спадщини.
Рандріаніріна прийшов до влади після державного перевороту минулого місяця, поваленого президента Андрі Раджуеліна, що став наслідком масових протестів через корупцію, нестачу товарів першої необхідності та обурення громадян багатством еліти.
