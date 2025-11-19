Новый президент Мадагаскара обнаружил во дворце 300-килограммовый изумруд
Киев • УНН
Новый президент Мадагаскара Майкл Рандрианирина нашел во дворце 300-килограммовый изумруд, который планируют продать на аукционе. Камень находился во дворце с 2009 года, его стоимость может достигать 70 евро за грамм.
В президентском дворце Мадагаскара новый лидер страны Майкл Рандрианирина нашел огромный изумрудный камень весом 300 кг, который планируют продать на аукционе для пополнения государственной казны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Мы обнаружили это национальное сокровище. Мы не знаем, почему его здесь спрятали, но мы просто рады показать, что готовы жить прозрачно.
Министр горнодобывающей промышленности Карл Андриампарани сообщил, что на международных рынках изумруды стоят около 70 евро (80 долларов США) за грамм. По словам Соалихи Мосы, старшего советника предыдущей администрации, камень находился во дворце с 2009 года и является частью национального наследия.
Рандрианирина пришел к власти после государственного переворота в прошлом месяце, свергнувшего президента Андри Радзуэлину, что стало следствием массовых протестов из-за коррупции, нехватки товаров первой необходимости и возмущения граждан богатством элиты.
