Новий варіант COVID BA.2.86 може бути менш заразним і менш стійким до імунітету, ніж передбачалося - тести

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Дві групи - одна в Китаї й одна у Швеції - публічно повідомили про результати, і в понеділок очікуються нові результати зі США. "Поки що перші результати малюють BA.2.86 скоріше як паперового тигра, а не як звіра, що насувається, яким він здавався спочатку, хоча це враження може змінитися в міру надходження нових результатів", - зазначає видання.

BA.2.86, також відомий як "Пірола", привернув увагу всього світу, тому що він радикально відрізняється від будь-яких інших варіантів коронавірусу, які ми бачили досі.

Ця нова лінія вірусу має понад 30 мутацій у білку-шипі порівняно як зі своїм найближчим предком, BA.2, так і зі своєю лінією, яка нещодавно циркулювала, - XBB.1.5. "Це був еволюційний стрибок, який можна порівняти з тим, який здійснив оригінальний варіант "Омікрон", BA.1, коли він уперше з'явився майже два роки тому - і всі пам'ятають, як це було", - зазначає видання.

Тож, коли наприкінці липня з'явився BA.2.86 з відгомонами "Омікрона", дослідники почали з'ясовувати більше про нову лінію. Наразі він поширився щонайменше на 11 країн, включно зі Сполученими Штатами.

Наразі країною, яка повідомила про найбільшу кількість випадків, є Данія, і експерти кажуть, що вони уважно стежать за ситуацією там, щоб виявити ознаки зростання захворюваності.

Але, беручи до уваги отримані наразі результати, експерти вважають, що якби BA.2.86 став сильним, це було б видно.

«Друзі мої, це не друге пришестя "Омікрона". Якби це було так, можна з упевненістю сказати, що ми б уже знали про це», - заявив у соціальній мережі доктор Білл Ганадж, епідеміолог, який є співдиректором Центру динаміки інфекційних захворювань Гарвардського університету.

Наразі вчені проводять лабораторні експерименти, які покликані допомогти нам краще зрозуміти, наскільки добре наш імунітет і вакцини розпізнаватимуть вірус сімейства BA.2.86 і захищатимуться від них.

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У першій серії експериментів, використовуючи кров вакцинованих мишей, а також вакцинованих і нещодавно інфікованих людей, дослідники з Китаю визначили, що BA.2.86 справді має інакший вигляд для нашої імунної системи, якщо порівнювати його з попередніми версіями вірусу, що спричиняє Covid-19, і він здатний вислизнути від частини нашого імунітету.

Дослідник Юньлун Цао з Центру біомедичних інновацій Пекінського університету заявив, що побачив двократне зниження здатності нашого імунітету після вакцинації та після недавнього захворювання нейтралізувати вірус BA.2.86 порівняно з вірусами сімейства XBB.1.5.

Для порівняння: здатність створеного вакциною імунітету нейтралізувати новий вірус грипу знизилася у вісім разів.

Водночас вірус BA.2.86 був приблизно на 60% менш заразним, ніж віруси XBB.1.5, що, на думку експертів, може пояснити, чому його було виявлено в багатьох різних країнах, але тільки на низьких рівнях.

У другій серії експериментів дослідники з Каролінського інституту у Швеції протиставили BA.2.86 антитілам у крові донорів, які було зібрано у два різні моменти: з кінця 2022 року, до появи варіанту XBB, і з кінця серпня.

Антитіла в старих зразках не змогли ефективно зупинити BA.2.86, але зразки крові, взяті в донорів лише тиждень тому, впоралися з цим завданням краще.

«Загалом ситуація не видається такою вже екстремальною, як перша поява Омікрона», - написав головний дослідник Бенджамін Мюррелл у своєму повідомленні в соціальних мережах.

Експерти заявили, що вони натхнені цими першими результатами і хочуть побачити більше в найближчі дні.