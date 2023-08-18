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Виявлено новий варіант Covid, який має понад 30 мутацій порівняно з варіантом, що нині домінує

Виявлено новий варіант Covid, який має понад 30 мутацій порівняно з варіантом, що нині домінує

Київ • УНН

 • 1514826 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Новий варіант Covid, який отримав назву BA.2.86, було виявлено в кількох країнах світу. Він викликає занепокоєння вчених через велику кількість мутацій, повідомляє The Guardian з посиланням на Агентство з безпеки в галузі охорони здоров'я Великобританії, передає УНН.

Деталі

Варіант BA.2.86 був виявлений за допомогою генетичного секвенування. Перший випадок був зафіксований в Ізраїлі, після чого цей варіант був виявлений у Данії, США та Великобританії.

Всесвітня організація охорони здоров'я також оголосила, що визначила цей варіант як "варіант під моніторингом" і за ним ведеться окреме спостереження. Агентство з охорони здоров'я Великої Британії, своєю чергою, повідомило, що у світі вже зафіксовано п’ять випадків подібної послідовності мутацій вірусу.

Цитата

"Наразі незрозуміло, чи викликає цей варіант важчі захворювання, ніж попередні, або чи стане він домінуючою формою вірусу. Але його численні генетичні зміни - він має понад 30 мутацій у білку шипа порівняно з варіантом, що нині домінує - і його виявлення вже в кількох країнах змусило вчених насторожитися", - зазначив директор Інституту генетики професор Франсуа Баллу.

"Найбільш вірогідний сценарій полягає в тому, що ця лінія набула своїх мутацій під час тривалої інфекції у людини з ослабленим імунітетом понад рік тому, а потім поширилася назад у суспільство. З того часу BA.2.86, ймовірно, циркулював у регіоні світу з поганим вірусним наглядом, а тепер неодноразово експортувався в інші країни світу", - сказав Баллу.

Водночас Франсуа Баллу наголошує, що нова версія вірусу навряд зможе спричинити нову велику епідемію коронавірусу.

"Навіть за найгіршого сценарію, коли BA.2.86 спричинив нову велику хвилю захворювань, ми не очікуємо, що рівень тяжких захворювань і смертності буде таким же, як на початку пандемії, коли поширювалися варіанти Альфа, Дельта або Омікрон", - додав він.

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