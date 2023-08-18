Выявлен новый вариант Covid, который имеет более 30 мутаций по сравнению с вариантом, который сейчас доминирует

ukru
19:26 • 33982 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 93362 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 104180 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 104673 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100019 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 89866 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109205 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131030 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169286 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200509 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 23387 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 53127 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 27851 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

17:32 • 22566 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 32311 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 169286 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 200509 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 142637 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149219 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185733 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 53127 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103025 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120102 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155825 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162731 просмотра
Актуальное
Выявлен новый вариант Covid, который имеет более 30 мутаций по сравнению с вариантом, который сейчас доминирует

Выявлен новый вариант Covid, который имеет более 30 мутаций по сравнению с вариантом, который сейчас доминирует

Киев • УНН

 • 1514821 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Новый вариант Covid, получивший название BA.2.86, был обнаружен в нескольких странах мира. Он вызывает беспокойство ученых из-за большого количества мутаций, сообщает The Guardian со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании, передает УНН.

Детали

Вариант BA.2.86 был обнаружен с помощью генетического секвенирования. Первый случай был зафиксирован в Израиле, после чего этот вариант был обнаружен в Дании, США и Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения также объявила, что определила этот вариант как "вариант под мониторингом" и за ним ведется отдельное наблюдение. Агентство по здравоохранению Великобритании, в свою очередь, сообщило, что в мире уже зафиксировано пять случаев подобной последовательности мутаций вируса.

Цитата

"Пока непонятно, вызывает ли этот вариант более тяжелые заболевания, чем предыдущие, или станет ли он доминирующей формой вируса. Но его многочисленные генетические изменения - он имеет более 30 мутаций в белке шипа по сравнению с ныне доминирующим вариантом - и его обнаружение уже в нескольких странах заставило ученых насторожиться", - отметил директор Института генетики профессор Франсуа Баллу.

"Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что эта линия приобрела свои мутации во время длительной инфекции у человека с ослабленным иммунитетом более года назад, а затем распространилась обратно в общество. С тех пор BA.2. 86, вероятно, циркулировал в регионе мира с плохим вирусным надзором, а теперь неоднократно экспортировался в другие страны мира", - сказал Баллу.

В то же время Франсуа Баллу отмечает, что новая версия вируса вряд ли сможет вызвать новую крупную эпидемию коронавируса.

"Даже при худшем сценарии, когда BA.2.86 вызвал бы новую большую волну заболеваний, мы не ожидаем, что уровень тяжелых заболеваний и смертности будет таким же, как в начале пандемии, когда распространялись варианты Альфа, Дельта или Омикрон", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые обнаружили новый симптом затяжного COVID 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЗдоровьеНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы