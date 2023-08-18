Выявлен новый вариант Covid, который имеет более 30 мутаций по сравнению с вариантом, который сейчас доминирует

Детали

Вариант BA.2.86 был обнаружен с помощью генетического секвенирования. Первый случай был зафиксирован в Израиле, после чего этот вариант был обнаружен в Дании, США и Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения также объявила, что определила этот вариант как "вариант под мониторингом" и за ним ведется отдельное наблюдение. Агентство по здравоохранению Великобритании, в свою очередь, сообщило, что в мире уже зафиксировано пять случаев подобной последовательности мутаций вируса.

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"Пока непонятно, вызывает ли этот вариант более тяжелые заболевания, чем предыдущие, или станет ли он доминирующей формой вируса. Но его многочисленные генетические изменения - он имеет более 30 мутаций в белке шипа по сравнению с ныне доминирующим вариантом - и его обнаружение уже в нескольких странах заставило ученых насторожиться", - отметил директор Института генетики профессор Франсуа Баллу.

"Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что эта линия приобрела свои мутации во время длительной инфекции у человека с ослабленным иммунитетом более года назад, а затем распространилась обратно в общество. С тех пор BA.2. 86, вероятно, циркулировал в регионе мира с плохим вирусным надзором, а теперь неоднократно экспортировался в другие страны мира", - сказал Баллу.

В то же время Франсуа Баллу отмечает, что новая версия вируса вряд ли сможет вызвать новую крупную эпидемию коронавируса.

"Даже при худшем сценарии, когда BA.2.86 вызвал бы новую большую волну заболеваний, мы не ожидаем, что уровень тяжелых заболеваний и смертности будет таким же, как в начале пандемии, когда распространялись варианты Альфа, Дельта или Омикрон", - добавил он.

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