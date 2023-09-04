Новый вариант COVID BA.2.86 может быть менее заразным и менее устойчивым к иммунитету, чем предполагалось - тесты

Детали

Две группы - одна в Китае и одна в Швеции - публично сообщили о результатах, и в понедельник ожидаются новые результаты из США. "Пока что первые результаты рисуют BA.2.86 скорее как бумажного тигра, а не как надвигающегося зверя, каким он казался вначале, хотя это впечатление может измениться по мере поступления новых результатов", - отмечает издание.

BA.2.86, также известный как "Пирола", привлек внимание всего мира, потому что он радикально отличается от любых других вариантов коронавируса, которые мы видели до сих пор.

Эта новая линия вируса имеет более 30 мутаций в белке-шипе по сравнению как со своим ближайшим предком, BA.2, так и с недавно циркулирующей линией XBB.1.5. "Это был эволюционный скачок, сравнимый с тем, который совершил оригинальный вариант "Омикрон", BA.1, когда он впервые появился почти два года назад - и все помнят, как это было", - отмечает издание.

Поэтому, когда в конце июля появился BA.2.86 с отголосками "Омикрона", исследователи начали выяснять больше о новой линии. На данный момент он распространился как минимум на 11 стран, включая Соединенные Штаты.

На данный момент страной, сообщившей о наибольшем количестве случаев, является Дания, и эксперты говорят, что они внимательно следят за ситуацией там, чтобы выявить признаки роста.

Но, беря во внимание полученные на данный момент результаты, эксперты считают, что если бы BA.2.86 стал сильным, это было бы видно.

«Друзья мои, это не второе пришествие "Омикрона". Если бы это было так, можно с уверенностью сказать, что мы бы уже знали об этом», - заявил в социальной сети доктор Билл Ханадж, эпидемиолог, который является содиректором Центра динамики инфекционных заболеваний Гарвардского университета.

Сейчас учёные проводят лабораторные эксперименты, которые призваны помочь нам лучше понять, насколько хорошо наш иммунитет и вакцины будут распознавать вирус семейства BA.2.86 и защищаться от них.

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В первой серии экспериментов, используя кровь вакцинированных мышей, а также вакцинированных и недавно инфицированных людей, исследователи из Китая определили, что BA.2.86 действительно выглядит по-другому для нашей иммунной системы по сравнению с предыдущими версиями вируса, вызывающего Covid-19. и он способен ускользнуть от части нашего иммунитета.

Исследователь Юньлун Цао из Центра биомедицинских инноваций Пекинского университета заявил, что увидел двукратное снижение способности нашего иммунитета после вакцинации и после недавнего заболевания нейтрализовать вирус BA.2.86 по сравнению с вирусами семейства XBB.1.5.

Для сравнения: способность созданного вакциной иммунитета нейтрализовать новый вирус гриппа снизилась в восемь раз.

В то же время вирус BA.2.86 был примерно на 60% менее заразен, чем вирусы XBB.1.5, что, по мнению экспертов, может объяснить, почему он был обнаружен во многих разных странах, но только на низких уровнях.

Во второй серии экспериментов исследователи из Каролинского института в Швеции противопоставили BA.2.86 антителам в крови доноров, которые были собраны в два разных момента: с конца 2022 года, до появления варианта XBB, и с конца августа.

Антитела в старых образцах не смогли эффективно остановить BA.2.86, но образцы крови, взятые у доноров всего неделю назад, справились с этой задачей лучше.

«В целом ситуация не кажется такой уж экстремальной, как первоначальное появление Омикрона», - написал главный исследователь Бенджамин Мюррелл в своем сообщении в социальных сетях.

Эксперты заявили, что они воодушевлены этими первыми результатами и хотят увидеть больше в ближайшие дни.