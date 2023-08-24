Новый штамм Covid BA.2.86 может поражать как вакционированных, так и повторно тех, кто переболел ранее

Детали

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что новая форма коронавируса BA.2.86 может быть более активной, чем старые варианты, инфицируя людей, которые ранее переболели Covid-19 или получили вакцину.

В среду CDC заявил, что еще слишком рано говорить о том, может ли это вызвать более тяжелое течение заболевания по сравнению с предыдущими вариантами. Но из-за большого количества мутаций, обнаруженных в этой линии, существуют опасения относительно ее влияния на иммунитет от вакцин и предыдущих инфекций, отметили в агентстве.

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Ученые следят за линией BA.2.86, поскольку она имеет 36 мутаций, которые отличают ее от доминирующего в настоящее время варианта XBB.1.5.

CDC, однако, заявил, что образцы вируса еще не являются широкодоступными для более надежного лабораторного тестирования на наличие антител. Ранее в этом месяце агентство заявило, что отслеживает высоко мутировавшую линию BA.2.86, которая была обнаружена в США, Дании и Израиле.

CDC заявил, что нынешнее увеличение количества госпитализаций в Соединенных Штатах, скорее всего, не связано с линией BA.2.86.

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