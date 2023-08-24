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Новий штам Covid BA.2.86 може вражати як вакционованих, так і повторно тих, хто перехворів раніше

Новий штам Covid BA.2.86 може вражати як вакционованих, так і повторно тих, хто перехворів раніше

Київ • УНН

 • 1005354 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Вчені досліджують новий штам Covid-19 BA.2.86, оскільки він має 36 мутацій, які відрізняють його від домінуючого в цей час варіанту XBB.1.5. Вірус здатен інфікувати повторно, та вражати вакцинованих, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) заявили, що нова форма коронавірусу BA.2.86 може бути більш активною, ніж старі варіанти, інфікувати у людей, які раніше перехворіли на Covid-19 або отримали вакцину.

У середу CDC заявив, що ще занадто рано говорити про те, чи може це викликати важчий перебіг захворювання порівняно з попередніми варіантами. Але через велику кількість мутацій, виявлених у цій лінії, існують побоювання щодо її впливу на імунітет від вакцин та попередніх інфекцій, зазначили в агентстві.

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Вчені стежать за лінією BA.2.86, оскільки вона має 36 мутацій, які відрізняють її від домінуючого в цей час варіанту XBB.1.5.

CDC, однак, заявив, що зразки вірусу ще не є широкодоступними для більш надійного лабораторного тестування на наявність антитіл. Раніше цього місяця агентство заявило, що відстежує високо мутовану лінію BA.2.86, яка була виявлена в США, Данії та Ізраїлі.

CDC заявив, що нинішнє збільшення кількості госпіталізацій у Сполучених Штатах, швидше за все, не пов'язане з лінією BA.2.86.

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