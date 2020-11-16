“Новий Волкер”: що означає для України спецпредставник США і чому його хочуть у Києві

“Починаючи з 1991 року, Україна ставала все менше і менше пріоритетом для США, з огляду на низку причин, і перше — це те, що ми позбулись ядерної зброї і інших речей, які загрожували безпеці у тому числі США”, — одразу зазначив експерт.

З його слів, свого часу працювала міждержавна українсько-американська комісія, двостороння координаційна група, а за часів президентства Барака Обами Україною опікувався віце-президент Джозеф Байден.

“Але, з приходом адміністрації Трампа Україна перестала бути важлива взагалі, для нього персонально — не для Адміністрації чи Конгресу, перестала бути важливим елементом зовнішньої політики на європейському напрямку. Тому, надзвичайно позитивним було рішення ще за часів Держсекретаря Рекса Тіллерсона в 2017 році призначити дуже досвідченого дипломата Курта Волкера, який мав велику і добру репутацію і співпрацював як з демократами, зокрема в одній юридичній конторі, яка належить до демократичного табору, а з іншого боку був виконавчим директором Інституту Маккейна, тобто поважного республіканського закладу. І він, фактично, був тією єдиною високопосадовою особою, яка мала доволі широкі повноваження щодо участі в українських справах”, — зазначив співрозмовник.

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Хара зауважив, зокрема, що надзвичайно важливою роль Волкера була у переговорах з Російською Федерацією щодо припинення збройної агресії Росії проти України. Водночас, нагадує експерт, Волкер відігравав важливу роль і в інших речах, у тому числі у формуванні політики і підходів до України, які, наприклад, дали можливість отримати летальну зброю.

“Таким чином неформальне ембарго було подолано і зараз, наприклад, нова адміністрація уже вважає, що це є завершеним фактом, і буде продовжувати надавати Україні всебічну допомогу у секторі безпеки і оборони. Зокрема і летальну зброю”, — зазначив експерт.

На його думку, це було великим позитивом у забезпеченні дієвої підтримки адміністрації Трампа, часто — всупереч його риториці і його поглядам, адже він “до України ставився і ставиться надзвичайно негативно і не з об’єктивних причин — це, фактично, було сформовано його адвокатом Рудольфом Джуліані”.

“Що означатиме спецпредставник, і чому хочуть його у Києві — це цікаве питання. З одного боку, ми дивимось на демократичну платформу, тобто, фактично, на ту політичну програму, яку демократи збираються реалізовувати на українському напрямі — вона надзвичайно позитивна. Другий момент — безумовно, Джозеф Байден є тією людиною, яка обізнана в українських питаннях дуже добре, оскільки він, будучи віце-президентом, був і в Україні, і до того, і безумовно він в деталях знає, що відбувається, тим паче він розуміє, що таке режим Володимира Путіна і яким чином його треба стримувати від подальшої агресії. Але незрозуміло, на якому рівні будуть опікуватись Україною у цій адміністрації”, - зазначив Хара.

Так, пояснює співрозмовник УНН, американський президент матиме займатись стратегічними питаннями, так саме як і великою кількістю внутрішньополітичних і економічних проблем.

Віце-президент США зі свого боку не є фахівцем у питаннях зовнішньої безпекової політики, і навряд чи буде відігравати ту роль, яку свого часу відігравав Байден для України, вважає експерт.

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“Хто буде держсекретарем і хто займатиметься безпосередньо в Держдепі Україною - поки що теж невідомо... В цьому сенсі, спецпредставник міг би стати тією людиною, яка мала б прямий доступ як для Держдепартаменту, але також і вихід на Білий дім і Раду національної безпеки США. В принципі, можна сказати, що така посада може бути корисною, навіть якщо відновляться традиційні зв’язки і традиційна увага до України на різних рівнях, починаючи з Білого дому. Але, за великим рахунком, казати, що без цього ми не можемо прожити - навряд. Просто ця людина буде безпосередньо опікуватись перемовинами з Російською Федерацією. Хоча, перспектив цих перемовин я особисто не бачу”, — сказав він.

На питання про те, хто може зайняти посаду спецпредставника у разі, якщо таке рішення все ж буде прийнято, фахівець зазначив, що це буде залежити від призначення очільника Держдепу. Також, з його слів, американська дипломатія багата на професіоналів, здатних виконати завдання, які стоять перед зовнішньою політикою США.

“Є велика кількість і колишніх дипломатів, можна згадати і останніх послів, і Марі Йованович, і Вільяма Тейлора. Коли він був тимчасовим повіреним, він відіграв надзвичайно важливу роль і для України, а потім вже під час імпічменту, виявилось, як він захищав Україну перед Трампом і його найближчим оточенням — безумовно, пан Тейлор легко мій би відіграти важливу роль на цій посаді. Є й інші дипломати, які могли б це робити, але я б розглядав їх двох, оскільки вони дуже обізнані в українських питаннях і є великими дипломатами, патріотами, перш за все, США, але і великими друзями України”, — додав він.

Нагадаємо, минулого тижня в Офісі Президента зробили заяву про те, що поновлення посади спецпредставника Держдепартаменту з питань України дало б змогу США краще розуміти, як проходить процес мирних переговорів. Таке питання порушать перед новою адміністрацією Білого дому.