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Україна зберегла двопалатну підтримку Конгресу США — Зеленський

Україна зберегла двопалатну підтримку Конгресу США — Зеленський

Київ • УНН

 • 14517 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Після американських виборів Україна зберегла двопалатну підтримку Конгресу США. Про це заявив у своєму влозі Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

“Наступна тема, яка судячи зі стрічки у Facebook, цікавить наших громадян не менше, ніж власні місцеві вибори, це вибори президента у США. Питання: до чого тут Україна? Правильно, абсолютно ні до чого, і це я вважаю наша перемога. Нас намагалися втягнути у внутрішні справи іншої держави, дехто всередині країни мріяв, щоб ми припустилися помилки. Але Україна гідно пройшла цей шлях і незважаючи ні на що ми зберегли незмінну, що дуже-дуже важливо двопланову підтримку США”, — розповів Зеленський.

Президент наголосив, що сьогодні всі визнають, що така позиція української влади була правильною та засвідчила невтручання у вибори іншої держави.

“Україна була й залишається партнером й другом, як для демократів , так і для республіканців. Можливо це трішки пафосно, але Україна єднає Сполучені Штати”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква заявив, що ймовірний переможець виборів президента США демократ Джо Байден готовий й надалі відігравати важливу роль у забезпеченні національної безпеки України, у питанні завершення агресії на Донбасі і у питаннях фіндопомоги на розбудову системи нацбезпеки.

Як повідомляв УНН, вибори у США пройшли 3 листопада. Згідно з прогнозами провідних американських ЗМІ, демократ Джозеф Байден отримав голоси понад 270 вибірників, які необхідні йому для перемоги над чинним президентом республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за посаду глави держави. Після цього Байден оголосив про свою перемогу на виборах, а Трамп не визнав поразку. Зокрема, Трамп заявив про наміри звертатися у суди щодо підрахунку голосів виборців, оскільки, на його погляд, на виборах мали місце численні порушення з боку демократів.

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