У Зеленського запевнили, що Байден продовжить підтримку нацбезпеки України

"Сигнали, які йшли від тоді ще кандидата у президенти Джозефа Байдена, і які продовжують іти зараз, вселяють оптимізм: Сполучені Штати Америки готові й надалі відігравати важливу роль у забезпеченні національної безпеки України, у питанні завершення агресії на Донбасі і у питаннях допомоги, зокрема фінансової, на розбудову системи нашої національної безпеки", – сказав Жовква.

Він зазначив, що Україна розраховує на продовження підтримки суверенітету й територіальної цілісності з боку США.

Заступник керівника Офісу Президента України висловив переконання, що США та інші країни-члени НАТО розкриватимуть перед Україною механізм програми Партнерства з розширеними можливостями.

"А ми будемо виконувати своє "домашнє завдання", виконувати критерії, необхідні для членства України в НАТО: реформувати нашу систему Збройних сил, національної безпеки. Впевнені, що підтримка Сполучених Штатів у цьому процесі нам, безумовно, буде надана", – додав заступник Єрмака.

За його словами, між Україною та Сполученими Штатами Америки існує стратегічне партнерство і США готові й надалі відігравати важливу роль у забезпеченні національної безпеки України.

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"Ігор Жовква також зауважив, що у питанні боротьби з корупцією бачення Президента України Володимира Зеленського та потенційного майбутнього президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена цілковито збігаються. Глава Української держави конкретними діями доводить свою налаштованість на боротьбу з корупцією. Наприклад, торік завершилося створення антикорупційної системи України: відбувся повноцінний запуск роботи Вищого антикорупційного суду. Також Президент чітко виступив на захист антикорупційної інфраструктури НАЗК після спроби Конституційного Суду України нівелювати її функціонал", - вказано у повідомленні.

За словами Ігоря Жовкви, він сподівається і впевнений у тому, що майбутній президент Сполучених Штатів буде союзником України.

"Дуже багато американських компаній можуть бути зацікавлені в українському ринку. І будуть зацікавлені. І ми по цьому треку будемо рухатися також", - додав Жовква.

Він зазначив, що наша держава розраховує на підтримку американських партнерів для завершення судової реформи у найкоротший термін. Президент України Володимир Зеленський на нещодавньому засіданні оновленої комісії з питань судової реформи вже поставив відповідні завдання.

"Багато наших закордонних партнерів, серед іншого американські, кажуть: події, які зараз відбуваються, зокрема через Конституційний Суд, та рішуча налаштованість Президента у цій ситуації якраз і дозволяє саме у цей період завершити судову реформу. Буквально від усіх партнерів нам доводиться це чути", – сказав Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента також повідомив, що наразі триває підготовка повноцінного візиту Володимира Зеленського до США, зокрема опрацювання порядку денного такої поїздки.

Нагадаємо, вибори у США пройшли 3 листопада. Згідно з прогнозами провідних американських ЗМІ, демократ Джозеф Байден отримав голоси понад 270 вибірників, які необхідні йому для перемоги над чинним президентом республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за посаду глави держави. Після цього Байден оголосив про свою перемогу на виборах, а Трамп не визнав поразку. Зокрема, Трамп заявив про наміри звертатися у суди щодо підрахунку голосів виборців, оскільки, на його погляд, на виборах мали місце численні порушення з боку демократів.