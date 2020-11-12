У Зеленского заверили, что Байден продолжит поддержку нацбезопасности Украины

"Сигналы, которые шли от тогда еще кандидата в президенты Джозефа Байдена, и которые продолжают идти сейчас, внушают оптимизм: США готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины, в вопросе завершения агрессии на Донбассе и в вопросах помощи, в том числе финансовой, на развитие системы нашей национальной безопасности", - сказал Жовква.

Он отметил, что Украина рассчитывает на продолжение поддержки суверенитета и территориальной целостности со стороны США.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины убежден, что США и другие страны-члены НАТО будут раскрывать перед Украиной механизм программы партнерства с расширенными возможностями.

"А мы будем выполнять свое "домашнее задание", выполнять критерии, необходимые для членства Украины в НАТО: реформировать нашу систему Вооруженных сил, национальной безопасности. Уверены, что поддержка Соединенных Штатов в этом процессе нам, безусловно, будет предоставлена", - добавил заместитель Ермака.

По его словам, между Украиной и Соединенными Штатами Америки существует стратегическое партнерство и США готовы и дальше играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины.

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"Игорь Жовква также отметил, что в вопросе борьбы с коррупцией видение Президента Украины Владимира Зеленского и потенциального будущего президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена полностью совпадают. Глава украинского государства конкретными действиями доказывает свою настроенность на борьбу с коррупцией. Например, в прошлом году завершилось создание антикоррупционной системы Украины: состоялся полноценный запуск работы Высшего антикоррупционного суда. Также Президент четко выступил в защиту антикоррупционной инфраструктуры НАПК после попытки Конституционного суда Украины нивелировать ее функционал", - указано в сообщении.

По словам Игоря Жовквы, он надеется и уверен в том, что будущий президент Соединенных Штатов будет союзником Украины.

"Очень многие американские компании могут быть заинтересованы в украинском рынке. И будут заинтересованы. И мы по этому треку будем двигаться также", - добавил Жовква.

Он отметил, что наше государство рассчитывает на поддержку американских партнеров для завершения судебной реформы в кратчайшие сроки. Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем заседании обновленной комиссии по вопросам судебной реформы уже поставил соответствующие задачи.

"Многие наши зарубежные партнеры, в том числе американские, говорят: события, которые сейчас происходят, в частности через Конституционный Суд, и решительный настрой Президента в этой ситуации как раз и позволяют именно в этот период завершить судебную реформу. Буквально от всех партнеров нам приходится это слышать", - сказал Жовква.

Заместитель руководителя Офиса Президента также сообщил, что сейчас идет подготовка полноценного визита Владимира Зеленского в США, в частности обработка повестки дня такой поездки.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил голоса более 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. После этого Байден объявил о своей победе на выборах, а Трамп не признал поражение. В частности, Трамп заявил о намерениях обращаться в суды по подсчету голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.