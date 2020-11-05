Зеленський ввів у дію рішення РНБО про фінансування нацбезпеки й оборони на майже 270 млрд грн

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 листопада 2020 року “Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік“ по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України”, - йдеться у тексті документа.

Так, рішення РНБО передбачає Кабінету міністрів:

передбачити під час доопрацювання проекту ЗУ “Про Державний бюджет України на 2021 рік” видатки на нацбезпеку і оборону України в обсязі не менше 5,93 відсотка від ВВП для сектору безпеки і оборони України, фінансування цих потреб в обсязі не менше 267 250,9 млн гривень, у тому числі:



не менше 233 111,2 млн гривень — із загального фонду державного бюджету,



14 139,7 млн гривень — із спеціального фонду державного бюджету.



Також доручено передбачити Кабміну право щодо надання держгарантій до 20 млн гривень для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави.

вжити у 2021 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:



розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО;



виконання заходів із розробки, підготовки виробництва та закупівлі нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет), артилерійського озброєння, бронетанкової техніки і озброєння, боєприпасів, високоточних засобів ураження та продуктів спеціальної хімії, облаштування дослідно-випробувальних полігонів для проведення випробувань боєприпасів;



виконання робіт із реалізації дослідницьких проектів і створення нових технологій в інтересах сектору безпеки і оборони, а також упровадження інформаційно-аналітичних систем в оборонно-промисловому комплексі;



забезпечення готовності об’єднаних сил;



посилення системи протиповітряної оборони держави;



розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України;



посилення розвідувальних спроможностей держави;



реалізація державної політики у сфері кібербезпеки;



посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю;



реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, насамперед усунення диспропорцій у розмірах їх грошового забезпечення;



передбачити у проекті Держбюджету на 2021 рік видатки центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, для виконання державних програм реформування оборонно-промислового комплексу, а також розвитку оборонних технологій на рівні до 0,5 відсотка ВВП, у тому числі на:



виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення;



розвиток перспективних оборонних технологій та подолання розриву між фундаментальними дослідженнями та їх використанням в оборонно-промисловому комплексі й у воєнній сфері:



проведення досліджень, прикладних наукових і науково-технічних розробок, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовки наукових кадрів та фінансової підтримки розвитку наукової інфраструктури на рівні не менше 125,0 млн гривень, у тому числі 45,0 млн гривень на фінансування системи спеціальної інформації;

проведення робіт із реалізації проектів з виконання наукових досліджень і розробок та розробки нових технологій в інтересах сектору безпеки і оборони України на рівні не менше 300,0 млн гривень;

забезпечити розроблення, погодження в установленому порядку проекту основних показників державного оборонного замовлення на 2021 рік та орієнтовних показників обсягів державного оборонного замовлення на 2022 і 2023 роки і подати у двотижневий строк після набрання чинності ЗУ “Про Державний бюджет України на 2021 рік” на розгляд РНБО;

забезпечити розроблення та ухвалення до 15 лютого 2021 року нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень ЗУ “Про оборонні закупівлі”, які б забезпечили можливість планування та закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями, зокрема щодо порядку формування основних показників закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на плановий бюджетний період та орієнтовних показників обсягів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на наступні за плановим два бюджетні періоди;

прискорити формування та забезпечити ефективну роботу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;

прискорити виконання завдань, визначених рішенням РНБО від 18 лютого 2020 року “Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки”, введеним у дію указом Президента;

завершити у місячний строк виконання завдання, визначеного підпунктом 11 пункту 2 цього рішення РНБО щодо актуалізації та продовження строку виконання до 2024 року Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року та Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року;

передбачити можливість надання державних гарантій у 2021 році суб’єктам господарювання — резидентам України за кредитами (позиками), які залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави для потреб державних замовників оборонних закупівель: Міністерству оборони України — 16 млн гривень; Міністерству внутрішніх справ України — 4 млн гривень;

розробити та затвердити у тримісячний строк державну цільову оборонну програму з реалізації в інтересах сектору безпеки і оборони України проектів з виконання наукових досліджень і розробок, розробок нових технологій;

опрацювати питання щодо внесення змін до законодавчих актів України стосовно зарахування 70 відсотків понад планових надходжень коштів від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім коштів від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення), до спеціального фонду державного бюджету та спрямування таких коштів на реалізацію заходів для виконання завдань та функцій Національної поліції України;

вжити в установленому порядку заходів щодо збільшення фінансування у 2021 році для Міністерства оборони України, органів сектору безпеки і оборони України на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема виплату винагород, оплату праці у зв’язку з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, відповідно до обґрунтованих потреб.

Також рішенням РНБО визначено державним замовникам з оборонного замовлення підготувати до 31 грудня 2020 року проекти програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, для потреб державних замовників з оборонного замовлення відповідно до розподілу державних гарантій на 2021 рік, визначених підпунктом 1 пункту 1 цього рішення.

Так, контроль за виконанням цього рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про Держбюджет на 2021 рік.