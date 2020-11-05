Зеленский ввел в действие решение СНБО о финансировании нацбезопасности и обороны почти на 270 млрд грн

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 ноября 2020 года "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины ", - говорится в тексте документа.

Так, решение СНБО предусматривает Кабинету министров:

предусмотреть во время доработки проекта ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" расходы на нацбезопасность и оборону Украины в объеме не менее 5,93 процента от ВВП для сектора безопасности и обороны Украины, финансирование этих целей в объеме не менее 267 25,9 млн гривен, в том числе:



не менее 233 111,2 млн гривен - из общего фонда государственного бюджета,



14 139,7 млн гривен - из специального фонда государственного бюджета.



Также поручено предусмотреть Кабмину право по предоставлению госгарантий в 20 млн гривен для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования - резидентов Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.

принять в 2021 году мероприятия по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по следующим приоритетным направлениям:



развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО,



выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупки новых образцов вооружения и военной техники, в частности современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), артиллерийского вооружения, бронетанковой техники и вооружения, боеприпасов, высокоточных средств поражения и продуктов специальной химии, обустройства опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний боеприпасов;



выполнение работ по реализации исследовательских проектов и созданию новых технологий в интересах сектора безопасности и обороны, а также внедрение информационно-аналитических систем в оборонно-промышленном комплексе;



обеспечение готовности Объединенных сил;



усиление системы противовоздушной обороны государства;



развитие Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;



усиление разведывательных возможностей государства;



реализация государственной политики в сфере кибербезопасности;



усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью;



реализация социальных гарантий военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских, прежде всего устранение диспропорций в размерах их денежного обеспечения;



предусмотреть в проекте госбюджета на 2021 года расходы центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную военно-промышленную политику, для выполнения государственных программ реформирования оборонно-промышленного комплекса, а также развития оборонных технологий на уровне до 0,5 процента ВВП, в том числе на:



выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения;



развитие перспективных оборонных технологий и преодоление разрыва между фундаментальными исследованиями и их использованием в оборонно-промышленном комплексе и в военной сфере:



проведение исследований, прикладных научных и научно-технических разработок, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам, подготовке научных кадров и финансовой поддержке развития научной инфраструктуры на уровне не менее 125,0 млн гривен, в том числе 45,0 млн гривен на финансирование системы специальной информации;

проведение работ по реализации проектов по выполнению научных исследований и разработок и разработке новых технологий в интересах сектора безопасности и обороны Украины на уровне не менее 300,0 млн гривен;

обеспечить разработку, согласование в установленном порядке проекта основных показателей государственного оборонного заказа на 2021 года и ориентировочных показателей объемов государственного оборонного заказа на 2022 и 2023 годы и подать в двухнедельный срок после вступления в силу ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" на рассмотрение СНБО;

обеспечить разработку и принятие к 15 февраля 2021 года нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений ЗУ "Об оборонных закупках", которые бы обеспечили возможность планирования и закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения по закрытым закупкам, в частности о порядке формирования основных показателей закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения по закрытым закупкам на плановый бюджетный период и ориентировочных показателей объемов закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения по закрытым закупкам на следующие за плановым два бюджетных периода;

ускорить формирование и обеспечить эффективную работу Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

ускорить выполнение задач, определенных решением СНБО от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы", введенным в действие указом Президента;

завершить в месячный срок выполнения задания, определенного подпунктом 11 пункта 2 настоящего решения СНБО по актуализации и продлению срока выполнения до 2024 года Государственной целевой программы создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года и Государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2021 года;

предусмотреть возможность предоставления государственных гарантий в 2021 году субъектам хозяйствования - резидентам Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства для нужд государственных заказчиков оборонных закупок: Министерству обороны Украины - 16 млн гривен; Министерству внутренних дел Украины - 4 млн гривен;

разработать и утвердить в трехмесячный срок государственную целевую оборонную программу по реализации в интересах сектора безопасности и обороны Украины проектов по выполнению научных исследований и разработок, разработок новых технологий;

проработать вопрос о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно зачисления 70 процентов более плановых поступлений средств от реализации имущества, конфискованного по решению суда (кроме средств от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения), в специальный фонд государственного бюджета и направления таких средств на реализацию мероприятий для выполнения задач и функций Национальной полиции Украины;

принять в установленном порядке меры по увеличению финансирования в 2021 году для Министерства обороны Украины, органов сектора безопасности и обороны Украины на выплату денежного обеспечения военнослужащих, в том числе выплату вознаграждений, оплату труда в связи с повышением уровня минимальной заработной платы, в соответствии с обоснованными потребностями.

Также решением СНБО определено государственным заказчикам по оборонному заказу подготовить к 31 декабря 2020 года проекты программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства, для нужд государственных заказчиков по оборонному заказу в соответствии с распределением государственных гарантий на 2021 год, определенных подпунктом 1 пункта 1 настоящего решения.

Так, контроль за выполнением этого решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о Госбюджете на 2021 год.