Байден обговорив Україну з Макроном та Джонсоном

Як повідомляв УНН, згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США, паралельно — на даний момент діючий глава Білого дому Дональд Трамп поки не визнає своєї поразки. Тим часом штаб Байдена вже направив запит про визнання його обраним президентом США.