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Байден обговорив Україну з Макроном та Джонсоном

Байден обговорив Україну з Макроном та Джонсоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Обраний президент США Джозеф Байден обговорив готовність допомагати Україні під час телефонних розмов із президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-мінстром Великої Британії Борисом Джонсоном, передає УНН із посиланням на CBS News.

Так, під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Джонсоном вони обговорили теми — від стримування COVID-19 і боротьбу зі зміною клімату, до “зміцнення демократії і спільну роботу з таких питань, як Західні Балкани та Україна”.

“Обраний президент висловив зацікавленість у співпраці з Великою Британією, НАТО і ЄС із загальних трансатлантичних пріоритетів”, — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, у розмові з Макроном Байден “висловив свою зацікавленість в активізації двосторонніх і трансатлантичних зв’язків, в тому числі через НАТО і Європейський Союз та “висловив готовність до спільної роботи над глобальними викликами, включаючи безпеку та розвиток в Африці, конфлікти в Україні та Сирії, ядерну програму Ірану”, — мовиться у повідомленні.

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Як повідомляв УНН, згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США, паралельно — на даний момент діючий глава Білого дому Дональд Трамп поки не визнає своєї поразки. Тим часом штаб Байдена вже направив запит про визнання його обраним президентом США.

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