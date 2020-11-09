Штаб Байдена направив запит про визнання його обраним президентом США

Він наводить заяву представника демократа, яка надійшла в Управління загальних служб США. У документі говориться, що “перемога Джо Байдена на виборах отримала незалежне підтвердження”. У штабі демократа розраховують, що керівництво зазначеного відомства “невідкладно визнає Джо Байдена і Камалу Харріс обраними президентом і віце-президентом”.

“Національна безпека і економічні інтереси США залежать від того, чи продемонструє федеральний уряд ясно і без зволікання готовність виконати волю американського народу і здійснити гладку і спокійну передачу влади”, — йдеться в запиті. Зазначене управління, зокрема, стежить за тим, щоб кошти американських платників податків витрачалися належним чином. Офіційне визнання Байдена обраним президентом необхідно для того, щоб управління виділило кошти на формування нової адміністрації, головою якої, як передбачається, буде демократ.

Газета Politico привела заява директора управління Емілі Мерфі. Вона зазначила, що Байден поки не визнаний обраним президентом.

Як повідомило агентство Associated Press (АР), адміністрацію чинного президента США Дональда Трампа закликали готуватися до передачі влади колишні офіційні особи з числа демократів і республіканців.

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Вибори президента США відбулися 3 листопада. Підрахунок голосів ще триває, але провідні американські ЗМІ попередньо повідомили про перемогу Джо Байдена, який, за різними підрахунками, набирає від 279 до 290 голосів вибірників. Трамп відмовився визнати поразку. Його штаб заявив про порушення під час підрахунку голосів і має намір оскаржити в суді результати виборів.