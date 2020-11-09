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Штаб Байдена направил запрос о признании его избранным президентом США

Штаб Байдена направил запрос о признании его избранным президентом США

Киев  •  УНН

 • 18754 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Представители штаба демократа Джозефа Байдена направили запрос о признании его избранным президентом США в надзорное управление в американской администрации. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News, передает УНН.

Телеканал приводит заявление представителя демократа, поступившее в Управление общих служб США. В документе говорится, что “победа Джо Байдена на выборах получила независимое подтверждение”. В штабе демократа рассчитывают, что руководство указанного ведомства “безотлагательно признает Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом”.

“Национальная безопасность и экономические интересы США зависят от того, продемонстрирует ли федеральное правительство ясно и без промедления готовность выполнить волю американского народа и осуществить гладкую и спокойную передачу власти”, — говорится в запросе. Указанное управления, в частности, следит за тем, чтобы средства американских налогоплательщиков расходовались должным образом. Официальное признание Байдена избранным президентом необходимо для того, чтобы управление выделило средства на формирование новой администрации, председателем которой, как предполагается, будет демократ.

Газета Politico привела заявление директора управления Эмили Мерфи. Она отметила, что Байден пока не признан избранным президентом.

Как сообщило агентство Associated Press (АР), администрацию действующего президента США Дональда Трампа призвали готовиться к передаче власти бывшие официальные лица из числа демократов и республиканцев.

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Выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов еще продолжается, но ведущие американские СМИ предварительно сообщили о победе Джо Байдена, который, по разным подсчетам, набирает от 279 до 290 голосов выборщиков. Трамп отказался признать поражение. Его штаб заявил о нарушениях при подсчете голосов и намерен обжаловать в суде результаты выборов.

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