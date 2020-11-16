"Новый Волкер": что значит для Украины спецпредставитель США и почему его хотят в Киеве

"Начиная с 1991 года, Украина становилась все меньше и меньше приоритетом для США, учитывая ряд причин, и первое - это то, что мы избавились отядерного оружия и других вещей, которые угрожали безопасности в том числе США", - сразу отметил эксперт.

По его словам, в свое время работала межгосударственная украинского-американская комиссия, двусторонняя координационная группа, а во времена президентства Барака Обамы Украиной занимался вице-президент Джозеф Байден.

"Но, с приходом ддминистрации Трампа Украина перестала быть важна вообще, для него персонально - не для Администрации или Конгресса, перестала быть важным элементом внешней политики на европейском направлении. Поэтому, чрезвычайно положительным было решение еще во времена Госсекретаря Рекса Тиллерсона в 2017 году назначить очень опытного дипломата Курта Волкера, который имел большую и хорошую репутацию и сотрудничал как с демократами, в частности в одной юридической конторе, которая принадлежит к демократическому лагерю, а с другой стороны был исполнительным директором Института Маккейна, то есть уважаемого республиканского учреждения. И он, фактически, был тем единственным высокопоставленным лицом, которое имело достаточно широкие полномочия по участию в украинских делах", - отметил собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина сохранила двухпалатную поддержку Конгресса США - Зеленский

Хара отметил, в частности, что чрезвычайно важной роль Волкера была в переговорах с Российской Федерацией о прекращении вооруженной агрессии России против Украины. В то же время, напоминает эксперт, Волкер играл важную роль и в других вещах, в том числе в формировании политики и подходов к Украине, которые, например, позволили получить летальное оружие.

"Таким образом неформальное эмбарго было преодолено и сейчас, например, новая администрация уже считает, что это является завершенным фактом, и будет продолжать оказывать Украине всестороннюю помощь в секторе безопасности и обороны. В том числе и летальную оружие", - отметил эксперт.

По его мнению, это было большим позитивом в обеспечении действенной поддержки администрации Трампа, часто - вопреки его риторике и его взглядам, ведь он "к Украине относился и относится чрезвычайно негативно и не по объективным причинам - это, фактически, было сформировано его адвокатом Рудольфом Джулиани".

"Что будет означать спецпредставитель, и почему хотят его в Киеве - это интересный вопрос. С одной стороны, мы смотрим на демократическую платформу, то есть фактически на ту политическую программу, которую демократы собираются реализовывать на украинском направлении - она очень положительная. Второй момент - безусловно, Джозеф Байден является тем человеком, который сведущ в украинских вопросах очень хорошо, поскольку он, будучи вице-президентом, был и в Украине, и до того, и безусловно он в деталях знает, что происходит, тем более он понимает, что такое режим Владимира Путина и каким образом его нужно сдерживать от дальнейшей агрессии. Но непонятно, на каком уровне будут заниматься Украиной в этой администрации", - отметил Хара.

Так, объясняет собеседник УНН, американский президент будет заниматься стратегическими вопросами, так же как и большим количеством внутриполитических и экономических проблем.

Вице-президент США со своей стороны не является специалистом в вопросах внешней безопасности, и вряд ли будет играть ту роль, которую в свое время играл Байден для Украины, считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Байден обсудил Украину с Макрона и Джонсоном

"Кто будет госсекретарем и кто будет заниматься непосредственно в Госдепе Украиной - пока тоже неизвестно ... В этом смысле, спецпредставитель мог бы стать тем человеком, который имел бы прямой доступ как для Госдепартамента, но также и выход на Белый дом и Совет национальной безопасности США. В принципе, можно сказать, что такая должность может быть полезной, даже если возобновятся традиционные связи и традиционное внимание к Украине на разных уровнях, начиная с Белого дома. Но, по большому счету, говорить, что без этого мы не можем прожить - вряд ли. Просто этот человек будет непосредственно заниматься переговорами с Российской Федерацией. Хотя, перспектив этих переговоров я лично не вижу", - сказал он.

На вопрос о том, кто может занять должность спецпредставителя в случае, если такое решение все же будет принято, специалист отметил, что это будет зависеть от назначения главы Госдепа. Также, по его словам, американская дипломатия богата профессионалами, способными выполнить задачи, стоящие перед внешней политикой США.

"Есть большое количество и бывших дипломатов, можно вспомнить и последних послов и Мари Йованович, и Вильяма Тейлора. Когда он был временным поверенным, он сыграл очень важную роль и для Украины, а потом уже во время импичмента, оказалось, как он защищал Украину перед Трампом и его ближайшим окружением - безусловно, господин Тейлор легко мог бы сыграть важную роль в этой должности. Есть и другие дипломаты, которые могли бы это делать, но я бы рассматривал их двоих, поскольку они очень осведомлены в украинских вопросах и являются крупными дипломатами, патриотами, прежде всего, США, но и большими друзьями Украины", - добавил он.

На прошлой неделе в Офисе Президента сделали заявление о том, что обновление должности спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины позволило бы США лучше понимать, как проходит процесс мирных переговоров. Такой вопрос поднимут перед новой администрацией Белого дома.