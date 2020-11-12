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У Зеленського хочуть просити нову адміністрацію Білого дому повернути посаду спецпредставника

У Зеленського хочуть просити нову адміністрацію Білого дому повернути посаду спецпредставника

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Поновлення посади спецпредставника Держдепартаменту з питань України дало б змогу США краще розуміти, як проходить процес мирних переговорів. Таке питання порушать перед новою адміністрацією Білого дому. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, Ігор Жовква не виключив можливості поновлення посади спецпредставника Державного департаменту США з питань України після вступу на посаду нового президента Сполучених Штатів.

“Думаю, ми ставитимемо це питання перед новою Адміністрацією Білого дому. Це було б корисно та важливо, це той трек, який дозволяв би Сполученим Штатам Америки розуміти, що відбувається в межах Нормандського формату, формально не беручи в ньому участі”, — зауважив заступник керівника Офісу Президента.

Він укотре наголосив, що Україна в повному обсязі виконує взяті на себе зобов’язання в межах ТКГ та Нормандського формату, але для досягнення миру потрібен рух назустріч іншої сторони. І в цьому Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

Додамо, торік у листопаді повідомлялося, що посаду спеціального посланця США щодо України, раніше займану Куртом Волкером, який пішов у відставку під час розслідування справи щодо імпічменту президента Дональда Трампа, хотіли скасувати.

Нагадаємо, в ОПУ заявили, що "План дій" щодо Донбасу обговорять радники "нормандської четвірки".

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