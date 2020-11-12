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В ОПУ заявили, що "План дій" щодо Донбасу обговорять радники "нормандської четвірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. На зустрічі радників лідерів “Нормандської четвірки” у форматі відеоконференції, запланованій на 13 листопада, обговорюватиметься питання активізації роботи Тристоронньої контактної групи, зокрема представлений українською стороною план дій. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Після саміту лідерів країн Нормандського формату у грудні минулого року пройшов певний час, але це не означає, що робота не велася. Нормандський формат існує не лише на рівні лідерів — активно комунікують між собою радники президентів. Запланована відеоконференція радників Нормандського формату відбудеться вже завтра”, — зазначив Ігор Жовква в ефірі Радіо НВ.

За його словами, на порядку денному цієї відеоконференції — шляхи активізації роботи Тристоронньої контактної групи, "зокрема представлений українською стороною план дій", додали в ОПУ.

Заступник керівника Офісу Президента зауважив, що "Україна намагається пришвидшити переговорний процес, пропонуючи конструктивні кроки, зокрема план дій, який українська сторона вже представила на робочій групі ТКГ з політичних питань".

“Нам необхідно активізувати процес і в ТКГ, і спонукати Росію виконати ті зобов’язання та домовленості, які вона брала на себе”, — зазначив Ігор Жовква.

За його словами, Володимир Зеленський постійно спілкується з лідерами Нормандського формату.

Він укотре наголосив, що Україна в повному обсязі виконує взяті на себе зобов’язання в межах ТКГ та Нормандського формату, але для досягнення миру потрібен рух назустріч іншої сторони. І в цьому Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

Нагадаємо, минулого тижня Президент Володимир Зеленський повідомив, що у п’ятницю, 13 листопада, відбудуться переговори через відеозв’язок радників лідерів країн “нормандського формату” (Україна, Росія, Франція, Німеччина).

Нормандський формат переговорів щодо Донбасу існує з червня 2014 року. Тоді під час святкування 70-річчя висадки військ союзників у Нормандії лідери Росії, Франції, Німеччини та України вперше обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. З тих пір відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на найвищому рівні, а також контакти міністрів закордонних справ, представників сторін.

Також нагадаємо, минулого тижня українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного “Плану дій щодо Донбасу”.

Він, зокрема, передбачає низку кроків, що дозволять проведення виборів в ОРДЛО до 31 березня.

Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський вважає, що запропонований українською стороною в ТКГ План дій щодо Донбасу дає можливість провести вибори на окупованих територіях навесні.

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