В ОПУ заявили, что "План действий" по Донбассу обсудят советники "нормандской четверки"

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. На встрече советников лидеров "Нормандской четверки" в формате видеоконференции, запланированной на 13 ноября, будет обсуждаться вопрос активизации работы Трехсторонней контактной группы, в частности представленный украинской стороной план действий. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“После саммита лидеров стран Нормандского формата в декабре прошлого года прошло определенное время, но это не значит, что работа не велась. Нормандский формат существует не только на уровне лидеров — активно общаются между собой советники президентов. Запланированная видеоконференция советников Нормандского формата состоится уже завтра”, — отметил Игорь Жовква в эфире Радио НВ.

По его словам, в повестке дня этой видеоконференции — пути активизации работы Трехсторонней контактной группы, “в частности представленный украинской стороной план действий”, добавили в ОПУ.

Заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнул, что "Украина пытается ускорить переговорный процесс, предлагая конструктивные шаги, в частности план действий, который украинская сторона уже представила на рабочей группе ТКГ по политическим вопросам".

“Нам необходимо активизировать процесс и в ТКГ, и побудить Россию выполнить те обязательства и договоренности, которые она брала на себя”, — отметил Игорь Жовква.

По его словам, Владимир Зеленский постоянно общается с лидерами Нормандского формата.

Он в очередной раз отметил, что Украина в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства в рамках ТКГ и Нормандского формата, но для достижения мира необходимо движение другой стороны навстречу. И в этом Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров.

На прошлой неделе Президент Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 13 ноября, состоятся переговоры через видеосвязь советников лидеров стран “нормандского формата” (Украина, Россия, Франция, Германия).

Нормандский формат переговоров по Донбассу существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. С тех пор прошли ряд телефонных разговоров и встреч на высшем уровне, а также контакты министров иностранных дел, представителей сторон.

Также напомним, на прошлой неделе украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного "Плана действий по Донбассу".

Он, в частности, предусматривает ряд шагов, которые позволят проведение выборов в ОРДЛО до 31 марта.

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский считает, что предложенный украинской стороной в ТКГ План действий по Донбассу дает возможность провести выборы на оккупированных территориях весной.

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