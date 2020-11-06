Зеленський анонсував переговори радників "нормандської четвірки" на 13 листопада

“Вся ця інформація готується для наступного засідання ТКГ, яке відбудеться у вівторок і середу. Після цього, ми вважаємо що всі ці речі розблокують роботу ТКГ, і зараз у нас підготовлена інформація про те, що 13 листопада відбудеться відеозв’язок радників "Нормандської четвірки“, на якій будуть обговорюватись всі кроки на майбутнє”, — сказав Президент.

Він наголосив, що майбутнє може бути лише одне — відновлення територіальної цілісності України та припинення вогню.

Нормандський формат переговорів щодо Донбасу існує з червня 2014 року. Тоді під час святкування 70-річчя висадки військ союзників у Нормандії лідери Росії, Франції, Німеччини та України вперше обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. З тих пір відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на найвищому рівні, а також контакти міністрів закордонних справ, представників сторін.

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої обговорив домовленості Паризького саміту щодо Донбасу.