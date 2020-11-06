Зеленський анонсував переговори радників "нормандської четвірки" на 13 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У п'ятницю, 13 листопада, відбудуться переговори через відеозв’язок радників лідерів країн “нормандського формату” (Україна, Росія, Франція, Німеччина). Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам під час візиту на КПВВ “Щастя” на Луганщині, передає кореспондент УНН.
“Вся ця інформація готується для наступного засідання ТКГ, яке відбудеться у вівторок і середу. Після цього, ми вважаємо що всі ці речі розблокують роботу ТКГ, і зараз у нас підготовлена інформація про те, що 13 листопада відбудеться відеозв’язок радників "Нормандської четвірки“, на якій будуть обговорюватись всі кроки на майбутнє”, — сказав Президент.
Він наголосив, що майбутнє може бути лише одне — відновлення територіальної цілісності України та припинення вогню.
Нормандський формат переговорів щодо Донбасу існує з червня 2014 року. Тоді під час святкування 70-річчя висадки військ союзників у Нормандії лідери Росії, Франції, Німеччини та України вперше обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. З тих пір відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на найвищому рівні, а також контакти міністрів закордонних справ, представників сторін.
Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої обговорив домовленості Паризького саміту щодо Донбасу.