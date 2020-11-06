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Зеленський обговорив з Макроном домовленості Паризького саміту щодо Донбасу

Зеленський обговорив з Макроном домовленості Паризького саміту щодо Донбасу

Київ • УНН

 • 17248 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої обговорив домовленості Паризького саміту щодо Донбасу. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.

За словами Зеленського, від 27 липня 2020 року “триває найдовше перемир’я за весь період з початку війни на Донбасі”.

“Режим тиші загалом дотримується, хоча все ще тривають провокаційні порушення перемир’я з боку незаконних збройних формувань. Важливим результатом є відсутність жертв серед мирного населення внаслідок бойових дій. Водночас через цілеспрямовану ескалацію ситуації двоє українських військових загинули, ще двоє були поранені”, — заявив Зеленський.

Президент України також поінформував, що попри кілька взаємних звільнень утримуваних осіб та прогрес у зоні бойових дій, багато домовленостей лідерів “Нормандської четвірки” досі не виконуються — наприклад, доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста та ОБСЄ на тимчасово окуповану територію Донбасу.

Зазначається, що Макрон підтримав Зеленського в тому, щоб перемовини лідерів країн “Нормандського формату відбулися якомога швидше.

“Володимир Зеленський наголосив, що Україна неухильно виконує домовленості Паризького саміту, і вже днями готова відкрити два КПВВ на лінії розмежування”, — повідомили в ОПУ.

Як повідомляв УНН, українська сторона в Тристоронньої контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного “Плану дій по Донбасу”.

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