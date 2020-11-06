Зеленский обсудил с Макроном договоренности Парижского саммита по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого обсудил договоренности Парижского саммита по Донбассу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.
По словам Зеленского, с 27 июля 2020 года “продолжается самое долгон перемирие за весь период с начала войны на Донбассе”.
“Режим тишины в целом сохраняется, хотя все еще продолжаются провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время из-за целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены”, — заявил Зеленский.
Президент Украины также сообщил, что несмотря на несколько взаимных освобождений удерживаемых лиц и прогресс в зоне боевых действий, много договоренностей лидеров “Нормандской четверки” до сих пор не выполняются — например, доступ Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ на временно оккупированную территорию Донбасса.
Отмечается, что Макрон поддержал Зеленского в том, чтобы переговоры лидеров стран “Нормандского формата” состоялись как можно быстрее.
“Владимир Зеленский отметил, что Украина неуклонно выполняет договоренности Парижского саммита, и уже на днях готова открыть два КПВВ на линии разграничения”, — сообщили в ОПУ.
Как сообщал УНН, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе огласила основные 5 пунктов собственного “Плана действий по Донбассу”.