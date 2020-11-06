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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 41443 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 63750 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 99317 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116885 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94381 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100303 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103340 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Зеленский анонсировал переговоры советников "нормандской четверки" на 13 ноября

Зеленский анонсировал переговоры советников "нормандской четверки" на 13 ноября

Киев  •  УНН

 • 15239 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В пятницу, 13 ноября, состоятся переговоры через видеосвязь советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия). Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время визита на КПВВ "Счастье" в Луганской области, передает корреспондент УНН.

"Вся эта информация готовится для следующего заседания ТКГ, которое состоится во вторник и среду. После этого, мы считаем, что все эти вещи разблокируют работу ТКГ, и сейчас у нас подготовлена информация о том, что 13 ноября состоится видеосвязь советников "Нормандской четверки", на которой будут обсуждаться все шаги на будущее", - сказал Президент.

Он отметил, что будущее может быть только одно - восстановление территориальной целостности Украины и прекращение огня.

Нормандский формат переговоров по Донбассу существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел, представителей сторон.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого обсудил договоренности Парижского саммита по Донбассу.

Украинские Национальные Новости

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