Зеленский анонсировал переговоры советников "нормандской четверки" на 13 ноября

"Вся эта информация готовится для следующего заседания ТКГ, которое состоится во вторник и среду. После этого, мы считаем, что все эти вещи разблокируют работу ТКГ, и сейчас у нас подготовлена информация о том, что 13 ноября состоится видеосвязь советников "Нормандской четверки", на которой будут обсуждаться все шаги на будущее", - сказал Президент.

Он отметил, что будущее может быть только одно - восстановление территориальной целостности Украины и прекращение огня.

Нормандский формат переговоров по Донбассу существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование ситуации на Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел, представителей сторон.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого обсудил договоренности Парижского саммита по Донбассу.