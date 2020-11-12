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У Зеленского хотят просить новую администрацию Белого дома вернуть должность спецпредставителя

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Возобновление должности спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины позволило бы США лучше понимать, как проходит процесс мирных переговоров. Такой вопрос поднимут перед новой администрацией Белого дома. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, Игорь Жовква не исключил возможности возобновления должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины после вступления в должность нового президента Соединенных Штатов.

“Думаю, мы будем поднимать этот вопрос перед новой Администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в рамках Нормандского формата, формально не принимая в нем участия”, — подчеркнул заместитель руководителя Офиса Президента.

Он в очередной раз отметил, что Украина в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства в рамках ТКГ и Нормандского формата, но для достижения мира необходимо движение другой стороны навстречу. И в этом Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров.

Добавим, в прошлом году в ноябре сообщалось, что должность специального посланника США по Украине, ранее занимаемую Куртом Волкером, который ушел в отставку в ходе расследования по делу об импичменте президента Дональда Трампа, хотели упразднить.

Напомним, в ОПУ заявили, что “План действий” по Донбассу обсудят советники “нормандской четверки”.

Украинские Национальные Новости

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