Нова тактика ЗСУ знижує боєздатність російської армії: аналіз ISW

Збройні сили України почали атакувати тактичні командні пункти і позиції російської армії у районах біля лінії фронту. Таким чином Сили оборони намагаються ускладнити командування й управління армії рф на полі бою. Про це йдеться у щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

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Зазначається, що Генеральний штаб України повідомив 12 січня, що українські військові здійснили високоточний авіаудар по командному пункту 2-ї загальновійськової армії росії в тимчасово окупованій Новогродівці Донецької області.

Генеральний штаб України зазначив, що операція є частиною ширшої серії українських ударів по командних пунктах російських військ, які діють на донецькому напрямку

8 січня Сили оборони України завдали удару по командному пункту 8-го армійського корпусу Південного військового округу в окупованому Харцизьку. 10 січня вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу Центрального військового округу в окупованому Світлодарську.

Такі удари, ймовірно, спрямовані на послаблення ширших російських зусиль у сфері логістики та оперативного планування, що може вплинути на здатність росії проводити військові операції на заході Донецької області