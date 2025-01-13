Нова тактика ЗСУ знижує боєздатність російської армії: аналіз ISW

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Українські військові завдали серію ударів по командних пунктах російської армії в окупованих містах Донецької області. Атаки спрямовані на послаблення логістики та планування операцій противника.

Збройні сили України почали атакувати тактичні командні пункти і позиції російської армії у районах біля лінії фронту. Таким чином Сили оборони намагаються ускладнити командування й управління армії рф на полі бою. Про це йдеться у щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.  

Деталі

Зазначається, що Генеральний штаб України повідомив 12 січня, що українські військові здійснили високоточний авіаудар по командному пункту 2-ї загальновійськової армії росії в тимчасово окупованій Новогродівці Донецької області.

Генеральний штаб України зазначив, що операція є частиною ширшої серії українських ударів по командних пунктах російських військ, які діють на донецькому напрямку

- пише ISW.

8 січня Сили оборони України завдали удару по командному пункту 8-го армійського корпусу Південного військового округу в окупованому Харцизьку. 10 січня вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу Центрального військового округу в окупованому Світлодарську.

Такі удари, ймовірно, спрямовані на послаблення ширших російських зусиль у сфері логістики та оперативного планування, що може вплинути на здатність росії проводити військові операції на заході Донецької області

- звітують аналітики ISW.

"Згідно зі спостереженнями ISW, 2-й Армійський корпус (АК) наразі керує російськими операціями на південь від Покровська, 3-й АК діє поблизу Часів Яру, а 8-й АК керує російськими зусиллями поблизу Курахового", - йдеться у звіті.

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Ключові висновки ISW:

  • Генштаб України 12 січня повідомив, що українські війська завдали високоточного авіаудару по командному пункту 2-ї загальновійськової армії (ЦВО) росії в Новогродівці Донецької області.
    • Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) підтвердила, що українські війська захопили двох північнокорейських військових під час бойових дій у Курській області 9 січня.
      • російські війська просунулися на Куп’янському, Торецькому, Покровському та Кураховому напрямках.

        Нагадаємо

        За даними розвідки Південної Кореї, КНДР направила 11 тисяч військових для підтримки росії у війні проти України. Серед північнокорейських військових зафіксовані значні втрати, включаючи 100 загиблих та 1000 поранених.

        Віта Зеленецька

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