КНДР відправила близько 11 тис. військових до рф для участі у війні проти України - розвідка Південної Кореї
Київ • УНН
За даними розвідки Південної Кореї, КНДР направила 11 тисяч військових для підтримки росії у війні проти України. Серед північнокорейських військових зафіксовані значні втрати, включаючи 100 загиблих та 1000 поранених.
За оцінками офіційних осіб Південної Кореї, КНДР відправила близько 11 000 військових для підтримки росії у війні проти України. Про це повідомляє Yonhap, пише УНН.
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Національна агенція розвідки Південної Кореї (NIS) підтвердила взяття в полон українськими військовими двох північнокорейських солдатів у Курській області.
Там також процитували слова полоненого військового КНДР про те, що серед північнокорейських солдатів в росії були "значні" втрати.
Південнокорейські посадовці оцінюють, що Північна Корея відправила приблизно 11 тис. військових для підтримки росії у війні проти України.
За даними розвідки Південної Кореї станом на минулий місяць, щонайменше 100 військовослужбовців КНДР були вбиті, і ще близько 1000 отримали поранення.
Нагадаємо
Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили 13 північнокорейських військових у курській області. П'ятьох ліквідували у бою, вісьмох за допомогою дронів, серед загиблих був офіцер з спеціальним спорядженням.