ССО ліквідували групу військових КНДР на курщині
Київ • УНН
Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили 13 північнокорейських військових у курській області. П'ятьох ліквідували у бою, вісьмох за допомогою дронів, серед загиблих був офіцер з спеціальним спорядженням.
На Курщині Сили спеціальних операцій ЗС України знищили групу військовослужбовців Північної Кореї, пише УНН з посиланням на ССО ЗСУ.
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Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗС України знищили п’ять бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів.
"Після бою оператори ССО провели огляд тіл військових КНДР та їхніх особистих документів. У одного з них був автомат з каліматорним прицілом, китайсько-російська радіостанція "Азарт" та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка. Знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу", —йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється, що північнокорейський військовий мав при собі лист звернення до партії.
Нагадаємо
В районі села Махновка на курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників.