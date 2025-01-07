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ССО ликвидировали группу военных КНДР на курщине

ССО ликвидировали группу военных КНДР на курщине

Киев  •  УНН

 • 1595 просмотра

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Силы специальных операций ВСУ уничтожили 13 северокорейских военных в курской области. Пятерых ликвидировали в бою, восьмерых с помощью дронов, среди погибших был офицер со специальным снаряжением.

На курщине Силы специальных операций ВС Украины уничтожили группу военнослужащих Северной Кореи, пишет УНН со ссылкой на ССО ВСУ.

Детали

Операторы 8-го полка Сил специальных операций ВС Украины уничтожили пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восемь с помощью дронов.

"После боя операторы ССО провели осмотр тел военных КНДР и их личных документов. У одного из них был автомат с калиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция "Азарт" и детектор дронов, а также удостоверение, которое отличается от обычного военного билета. Найденные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что северокорейский военный имел при себе письмо обращения к партии.

Напомним

В районе села Махновка на курщине российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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