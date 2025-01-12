КНДР отправила около 11 тыс. военных в рф для участия в войне против Украины - разведка Южной Кореи

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 133369 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 191642 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 174873 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 210204 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 128782 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 117290 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 110012 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 93307 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 107883 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 121443 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Увеличить количество призывников и строить укрытия: Правительство Норвегии представило документ о подготовке к войне

Увеличить количество призывников и строить укрытия: Правительство Норвегии представило документ о подготовке к войне

 • 56547 просмотра
рф планирует расширить порт Мариуполя для масштабного вывоза украинских ресурсов - ЦНС

рф планирует расширить порт Мариуполя для масштабного вывоза украинских ресурсов - ЦНС

 • 54060 просмотра
Более 50 судов российского "теневого флота" принадлежат дубайским компаниям - Yle

Более 50 судов российского "теневого флота" принадлежат дубайским компаниям - Yle

 • 25746 просмотра
Украина обсуждает с Италией покупку ПВО за счет замороженных активов рф

Украина обсуждает с Италией покупку ПВО за счет замороженных активов рф

03:07 • 41479 просмотра
Тысячи литовских дронов, предназначенных для Украины, застряли на складах

Тысячи литовских дронов, предназначенных для Украины, застряли на складах

05:46 • 30330 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 133369 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 191642 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 117424 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 210204 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 131515 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 104317 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 116222 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 123701 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 130776 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 128540 просмотра
Актуальное
КНДР отправила около 11 тыс. военных в рф для участия в войне против Украины - разведка Южной Кореи

КНДР отправила около 11 тыс. военных в рф для участия в войне против Украины - разведка Южной Кореи

Киев  •  УНН

 • 10568 просмотра

Read in English

По данным разведки Южной Кореи, КНДР направила 11 тысяч военных для поддержки россии в войне против Украины. Среди северокорейских военных зафиксированы значительные потери, включая 100 погибших и 1000 раненых.

По оценкам официальных лиц Южной Кореи, КНДР отправила около 11 000 военных для поддержки России в войне против Украины. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Национальное агентство разведки Южной Кореи (NIS) подтвердило взятие в плен украинскими военными двух северокорейских солдат в Курской области.

Там также процитировали слова пленного военного КНДР о том, что среди северокорейских солдат в россии были "значительные" потери.

Южнокорейские чиновники оценивают, что Северная Корея отправила примерно 11 тыс. военных для поддержки России в войне против Украины.

По данным разведки Южной Кореи по состоянию на прошлый месяц, по меньшей мере 100 военнослужащих КНДР были убиты, и еще около 1000 получили ранения.

Напомним,

Силы специальных операций ВСУ уничтожили 13 северокорейских военных в курской области. Пятерых ликвидировали в бою, восьмерых с помощью дронов, среди погибших был офицер со специальным снаряжением.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
severnaya-koreyaСеверная Корея
yuzhnaya-koreyaЮжная Корея
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы