КНДР отправила около 11 тыс. военных в рф для участия в войне против Украины - разведка Южной Кореи
Киев • УНН
По данным разведки Южной Кореи, КНДР направила 11 тысяч военных для поддержки россии в войне против Украины. Среди северокорейских военных зафиксированы значительные потери, включая 100 погибших и 1000 раненых.
По оценкам официальных лиц Южной Кореи, КНДР отправила около 11 000 военных для поддержки России в войне против Украины. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.
Детали
Национальное агентство разведки Южной Кореи (NIS) подтвердило взятие в плен украинскими военными двух северокорейских солдат в Курской области.
Там также процитировали слова пленного военного КНДР о том, что среди северокорейских солдат в россии были "значительные" потери.
Южнокорейские чиновники оценивают, что Северная Корея отправила примерно 11 тыс. военных для поддержки России в войне против Украины.
По данным разведки Южной Кореи по состоянию на прошлый месяц, по меньшей мере 100 военнослужащих КНДР были убиты, и еще около 1000 получили ранения.
Напомним,
Силы специальных операций ВСУ уничтожили 13 северокорейских военных в курской области. Пятерых ликвидировали в бою, восьмерых с помощью дронов, среди погибших был офицер со специальным снаряжением.