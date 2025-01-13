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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новая тактика ВСУ снижает боеспособность российской армии: анализ ISW

Новая тактика ВСУ снижает боеспособность российской армии: анализ ISW

Киев  •  УНН

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Украинские военные нанесли серию ударов по командным пунктам российской армии в оккупированных городах Донецкой области. Атаки направлены на ослабление логистики и планирования операций противника.

Вооруженные силы Украины начали атаковать тактические командные пункты и позиции российской армии в районах возле линии фронта. Таким образом Силы обороны пытаются усложнить командование и управление армии рф на поле боя. Об этом говорится в ежедневном аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.  

Детали

Отмечается, что Генеральный штаб Украины сообщил 12 января, что украинские военные осуществили высокоточный авиаудар по командному пункту 2-й общевойсковой армии россии во временно оккупированной Новогродовке Донецкой области.

Генеральный штаб Украины отметил, что операция является частью более широкой серии украинских ударов по командным пунктам российских войск, которые действуют на донецком направлении

- пишет ISW.

8 января Силы обороны Украины нанесли удар по командному пункту 8-го армейского корпуса Южного военного округа в оккупированном Харцызске. 10 января ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса Центрального военного округа в оккупированном Светлодарске.

Такие удары, вероятно, направлены на ослабление более широких российских усилий в сфере логистики и оперативного планирования, что может повлиять на способность россии проводить военные операции на западе Донецкой области

- отчитываются аналитики ISW.

"Согласно наблюдениям ISW, 2-й Армейский корпус (АК) сейчас руководит российскими операциями к югу от Покровска, 3-й АК действует вблизи Часов Яра, а 8-й АК руководит российскими усилиями вблизи Курахово", - говорится в отчете.

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Ключевые выводы ISW:

  • Генштаб Украины 12 января сообщил, что украинские войска нанесли высокоточный авиаудар по командному пункту 2-й общевойсковой армии (ЦВО) россии в Новогродовке Донецкой области.
    • Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) подтвердила, что украинские войска захватили двух северокорейских военных во время боевых действий в Курской области 9 января.
      • российские войска продвинулись на Купянском, Торецком, Покровском и Курахово направлениях.

        Напомним

        По данным разведки Южной Кореи, КНДР направила 11 тысяч военных для поддержки россии в войне против Украины. Среди северокорейских военных зафиксированы значительные потери, включая 100 погибших и 1000 раненых.

        Вита Зеленецкая

        Вита Зеленецкая

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