Норвезький нафтовий фонд придбав чверть найпопулярнішого району Лондона за £570 млн - FT
Київ • УНН
Норвезький фонд Norges Bank Investment Management купує 25% акцій Ковент-Гардена в Лондоні за 570 млн фунтів стерлінгів. Управління майном залишиться за Shaftesbury Capital.
Норвезький нафтовий фонд Norges Bank Investment Management уклав угоду на суму 570 мільйонів фунтів стерлінгів для купівлі 25% акцій одного з найвідоміших районів Лондона — Ковент-Гарден.
Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє ЗМІ, норвезький нафтовий фонд уклав угоду на суму 570 млн фунтів стерлінгів з придбання чверті Ковент-Гардена у зареєстрованого у Великій Британії землевласника Shaftesbury Capital. Це стало останньою великою ставкою суверенного фонду добробуту на стан центрального Лондона.
Norges Bank Investment Management обміняв контракти на купівлю 25% неконтрольного пакета акцій у маєтку Ковент-Гарден вартістю £2,7 млрд, яким і надалі управлятиме Shaftesbury. Це слідує за аналогічною угодою на £300 млн акцій у частині маєтку Гросвенор герцога Вестмінстерського цього року.
Ця інвестиція підкреслює нашу віру в силу Лондона, а портфель доповнює наші інші високоякісні інвестиції у Вест-Енді. Ковент-Гарден - одне з найвідоміших у світі місць роздрібної торгівлі, відпочинку та культури
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