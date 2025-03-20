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Норвезький нафтовий фонд придбав чверть найпопулярнішого району Лондона за £570 млн - FT

Київ • УНН

 • 14778 перегляди

Норвезький фонд Norges Bank Investment Management купує 25% акцій Ковент-Гардена в Лондоні за 570 млн фунтів стерлінгів. Управління майном залишиться за Shaftesbury Capital.

Норвезький нафтовий фонд придбав чверть найпопулярнішого району Лондона за £570 млн - FT

Норвезький нафтовий фонд Norges Bank Investment Management уклав угоду на суму 570 мільйонів фунтів стерлінгів для купівлі 25% акцій одного з найвідоміших районів Лондона — Ковент-Гарден. 

Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, норвезький нафтовий фонд уклав угоду на суму 570 млн фунтів стерлінгів з придбання чверті Ковент-Гардена у зареєстрованого у Великій Британії землевласника Shaftesbury Capital. Це стало останньою великою ставкою суверенного фонду добробуту на стан центрального Лондона.

Norges Bank Investment Management обміняв контракти на купівлю 25% неконтрольного пакета акцій у маєтку Ковент-Гарден вартістю £2,7 млрд, яким і надалі управлятиме Shaftesbury. Це слідує за аналогічною угодою на £300 млн акцій у частині маєтку Гросвенор герцога Вестмінстерського цього року.

Ця інвестиція підкреслює нашу віру в силу Лондона, а портфель доповнює наші інші високоякісні інвестиції у Вест-Енді. Ковент-Гарден - одне з найвідоміших у світі місць роздрібної торгівлі, відпочинку та культури

- сказав Джайеш Патель, голова відділу нерухомості у Великій Британії в Norges.

Київстар купує Uklon за 155,2 млн доларів: деталі угоди19.03.25, 17:29 • 19363 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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