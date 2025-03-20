Норвежский нефтяной фонд приобрел четверть самого популярного района Лондона за £570 млн - FT

Норвежский нефтяной фонд Norges Bank Investment Management заключил соглашение на сумму 570 миллионов фунтов стерлингов для покупки 25% акций одного из самых известных районов Лондона — Ковент-Гарден.

Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, норвежский нефтяной фонд заключил соглашение на сумму 570 млн фунтов стерлингов с приобретения четверти Ковент-Гардена у зарегистрированного в Великобритании землевладельца Shaftesbury Capital. Это стало последней крупной ставкой суверенного фонда благосостояния на состояние центрального Лондона.

Norges Bank Investment Management обменял контракты на покупку 25% неконтрольного пакета акций в имении Ковент-Гарден стоимостью £2,7 млрд, которым и в дальнейшем будет управлять Shaftesbury. Это следует за аналогичным соглашением на £300 млн акций в части имения Гросвенор герцога Вестминстерского в этом году.

Эта инвестиция подчеркивает нашу веру в силу Лондона, а портфель дополняет наши другие высококачественные инвестиции в Вест-Энде. Ковент-Гарден - одно из самых известных в мире мест розничной торговли, отдыха и культуры