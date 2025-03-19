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Киевстар покупает Uklon за 155,2 млн долларов: детали сделки

Киев • УНН

 • 19355 просмотра

Киевстар приобретет 97% акций Uklon, украинской платформы для заказа поездок и доставки. Генеральный директор Uklon Сергей Гришков останется на должности.

Киевстар покупает Uklon за 155,2 млн долларов: детали сделки

Сегодня компания АО "Киевстар" подписала соглашение о приобретении Uklon group ("Uklon"), ведущей украинской платформы для заказа поездок и доставки. После закрытия сделки Киевстар приобретет 97% акций Uklon за общую сумму 155,2 млн долларов, передает УНН со ссылкой на VEON.

Детали

Uklon работает в 27 городах Украины и объединяет на платформе более 100 тысяч водителей-партнеров. В прошлом году компания совершила более 100 миллионов поездок и более 3 миллионов доставок. В 2023 году Uklon вошел в бизнес доставки и еще больше расширил свою деятельность.

"Инвестиции "Киевстар" в Uklon - это больше, чем захватывающее расширение бизнеса - это заявление об уверенности в цифровом потенциале роста Украины. Uklon присоединяется к цифровым продуктам VEON, которые обслуживают 120 миллионов активных пользователей ежемесячно в 5 странах. Мы с нетерпением ждем изучения возможности расширения возможностей Uklon за пределы Украины и Узбекистана при поддержке наших цифровых операторов в Казахстане, Пакистане и Бангладеш", - сказал Каан Терзиоглу, генеральный директор VEON Group и председатель наблюдательного совета Киевстар.

Ожидается, что генеральный директор Uklon Сергей Гришков останется на своей должности и продолжит развивать продукты и услуги компании в Украине и других регионах.

Ранее УНН писал, что Антимонопольный комитет Украины 6 февраля принял решение о предоставлении разрешения ЧАО "Киевстар" на приобретение контроля над компанией "UKLON LTD" и обществами с ограниченной ответственностью "Тех уклон", "Уклон Корпорейт" и "Уклон Украина".

Лилия Подоляк

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