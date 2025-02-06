АМКУ дозволив "Київстару" купити сервіс таксі "Uklon": що відомо 

Антимонопольний комітет України на засіданні 6 лютого ухвалив рішення про надання дозволу Приватному акціонерному товариству "Київстар" на набуття контролю над компанією "UKLON LTD" та товариствами з обмеженою відповідальністю "Тех уклон", "Уклон Корпорейт" і "Уклон Україна". Про це повідомляє голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко, пише УНН.

... рішення за п’ятьма заявами Київстару ухвалили на сьогоднішньому засіданні Антимонопольний комітет України - йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, Комітет дійшов висновку, що дії ПрАТ не призведуть до структурних змін на жодному з трьох задіяних товарних ринків (онлайнової реклами, організації перевезень легковим автотранспортом та послуг з доставки товарів).

Доповнення

Як повідомляв Forbes Ukraine, у грудні 2024 року мобільний оператор "Київстар" подав заявку на придбання українських ТОВ "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна" та кіпрської UKLON LTD.

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