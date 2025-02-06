АМКУ разрешил "Киевстару" купить сервис такси "Uklon": что известно
Киев • УНН
Антимонопольный комитет Украины разрешил Киевстар приобрести компанию Uklon и три связанные ООО. АМКУ считает, что сделка не приведет к структурным изменениям на рынках онлайн-рекламы, перевозок и доставки.
Антимонопольный комитет Украины на заседании 6 февраля принял решение о предоставлении разрешения Частному акционерному обществу «Киевстар» на приобретение контроля над компанией «UKLON LTD» и обществами с ограниченной ответственностью «Тех уклон», «Уклон Корпорейт» и «Уклон Украина». Об этом сообщает председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко, пишет УНН.
... решение по пяти заявлениям Киевстара приняли на сегодняшнем заседании Антимонопольный комитет Украины
По словам Кириленко, Комитет пришел к выводу, что действия ЧАО не приведут к структурным изменениям ни на одном из трех задействованных товарных рынков (онлайновой рекламы, организации перевозок легковым автотранспортом и услуг по доставке товаров).
Дополнение
Как сообщал Forbes Ukraine, в декабре 2024 года мобильный оператор «Киевстар» подал заявку на приобретение украинских ООО «Тех Уклон», «Уклон Корпорейт», «Уклон Украина» и кипрской UKLON LTD.
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