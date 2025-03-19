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Київстар купує Uklon за 155,2 млн доларів: деталі угоди

Київ • УНН

 • 19363 перегляди

Київстар придбає 97% акцій Uklon, української платформи для замовлення поїздок і доставки. Генеральний директор Uklon Сергій Гришков залишиться на посаді.

Київстар купує Uklon за 155,2 млн доларів: деталі угоди

Сьогодні компанія АТ "Київстар" підписала угоду про придбання Uklon group ("Uklon"), провідної української платформи для замовлення поїздок і доставки. Після закриття угоди Київстар придбає 97% акцій Uklon за загальну суму 155,2 млн доларів, передає УНН із посиланням на VEON.

Деталі

Uklon працює у 27 містах України та об’єднує на платформі понад 100 тисяч водіїв-партнерів. У минулому році компанія здійснила понад 100 мільйонів поїздок і понад 3 мільйони доставок. У 2023 році Uklon увійшов у бізнес доставки та ще більше розширив свою діяльність.

"Інвестиції "Київстар" в Uklon - це більше, ніж захоплююче розширення бізнесу - це заява про впевненість у цифровому потенціалі зростання України. Uklon приєднується до цифрових продуктів VEON, які обслуговують 120 мільйонів активних користувачів щомісяця в 5 країнах. Ми з нетерпінням чекаємо вивчення можливості розширення можливостей Uklon за межі України та Узбекистану за підтримки наших цифрових операторів у Казахстані, Пакистані та Бангладеш", - сказав Каан Терзіоглу, генеральний директор VEON Group і голова наглядової ради Київстар.

Очікується, що генеральний директор Uklon Сергій Гришков залишиться на своїй посаді та продовжить розвивати продукти та послуги компанії в Україні та інших регіонах.

Раніше УНН писав, що Антимонопольний комітет України 6 лютого ухвалив рішення про надання дозволу ПрАТ "Київстар" на набуття контролю над компанією "UKLON LTD" та товариствами з обмеженою відповідальністю "Тех уклон", "Уклон Корпорейт" і "Уклон Україна".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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