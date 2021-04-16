Норвегія дозволила США будувати об'єкти на своїх військових базах

Деталі

Угода між двома союзниками по НАТО дозволить США будувати об'єкти на трьох норвезьких аеродромах і одній військово-морській базі, але не буде являти собою окремі бази США, заявив уряд Норвегії.

Угода, укладена урядом прем'єр-міністра Ерни Сольберг, має бути ратифікована парламентом Норвегії для набуття чинності.

"Угода регулює і полегшує присутність, тренування та навчання США в Норвегії, тим самим сприяючи швидкому посиленню США з боку Норвегії в разі кризи або війни", - заявили в уряді Норвегії.

З моменту вступу в НАТО як член-засновник у 1949 році Норвегія заявила, що не дозволить створювати іноземні бази в мирний час або накопичувати ядерну зброю, хоча західні війська можуть проводити навчання на її території.

"Наша співпраця з нашими союзниками постійно розвивається. Угода підтверджує тісні відносини Норвегії з США і підтверджує ключову позицію Норвегії на північному фланзі НАТО", - заявила міністр закордонних справ країни Іне Еріксен Сорейде.

"Наша політика щодо розміщення іноземних військ на території Норвегії, накопичення або розгортання ядерної зброї і заходу в порти залишається незмінною", - додала вона.

Довідково

Відносини між Норвегією і Росією, які мають спільний арктичний кордон, поступово поліпшувалися в часи після холодної війни, перш ніж знову охолонути, коли Москва анексувала Крим в 2014 році. Це викликало напруженість на півночі через нарощування військового міці по обидва боки кордону і військових маневрів, які почастішали, але обидві країни також прагнуть співпрацювати з таких питань, як поїздки через кордон і рибальство, пише агентство.

Доповнення

Повідомлення про оновлену угоду між Норвегією та США з'явилося на тлі інформації про розширення російської військової присутності в Арктиці.

Також нещодавно Сполучені Штати оголосили, що нарощують свої сили в Німеччині на тлі останньої напруженості у відносинах з Росією через Україну, відмовившись від плану Трампа вивести звідти близько 12 тис. з 36 тис. американських військовослужбовців.

Президент США Джо Байден у вівторок закликав президента Росії Володимира Путіна знизити напруженість, викликану нарощуванням російської військової міці на кордоні з Україною, і запропонував провести саміт лідерів для вирішення безлічі суперечливих питань.