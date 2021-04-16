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Актуальное
Норвегия разрешила США строить объекты на своих военных базах

Норвегия разрешила США строить объекты на своих военных базах

Киев  •  УНН

 • 17376 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Норвегия, которая имеет небольшой участок границы с Россией, заявила в пятницу, что подписала обновленное соглашение с Соединенными Штатами о том, как будет регулироваться военная деятельность США на территории страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Соглашение между двумя союзниками по НАТО позволит США строить объекты на трех норвежских аэродромах и одной военно-морской базе, но не будет представлять собой отдельные базы США, заявило правительство Норвегии.

Соглашение, заключенное правительством премьер-министра Эрны Сольберг, должно быть ратифицировано парламентом Норвегии для вступления в силу.

"Соглашение регулирует и облегчает присутствие, тренировки и учения США в Норвегии, тем самым способствуя быстрому усилению США со стороны Норвегии в случае кризиса или войны", - заявили в правительстве Норвегии.

С момента вступления в НАТО в качестве члена-учредителя в 1949 году Норвегия заявила, что не позволит создавать иностранные базы в мирное время или накапливать ядерное оружие, хотя западные войска могут проводить учения на ее территории.

"Наше сотрудничество с нашими союзниками постоянно развивается. Соглашение подтверждает тесные отношения Норвегии с США и подтверждает ключевую позицию Норвегии на северном фланге НАТО", - заявила министр иностранных дел страны Ине Эриксен Сорейде.

"Наша политика в отношении размещения иностранных войск на территории Норвегии, накопления или развертывания ядерного оружия и захода в порты остается неизменной", - добавила она.

Для справки

Отношения между Норвегией и Россией, которые имеют общую арктическую границу, постепенно улучшались в эпоху после холодной войны, прежде чем опять охладеть, когда Москва аннексировала Крым в 2014 году. Это вызвало напряженность на севере из-за наращивания военной мощи по обе стороны границы и участившихся военных маневров, но обе страны также стремятся сотрудничать по таким местным вопросам, как поездки через границу и рыболовство, пишет агентство.

Дополнение

Сообщение об обновленном соглашении между Норвегией и США появилось на фоне информации о расширении российского военного присутствия в Арктике.

Также недавно Соединенные Штаты объявили, что наращивают свои силы в Германии на фоне последней напряженности в отношениях с Россией из-за Украины, отказавшись от плана Трампа вывести оттуда около 12 тыс. из 36 тыс. американских военнослужащих.

Президент США Джо Байден во вторник призвал президента России Владимира Путина снизить напряженность, вызванную наращиванием российской военной мощи на границе с Украиной, и предложил провести саммит лидеров для решения множества спорных вопросов.

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