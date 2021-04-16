Норвегия разрешила США строить объекты на своих военных базах

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Норвегия, которая имеет небольшой участок границы с Россией, заявила в пятницу, что подписала обновленное соглашение с Соединенными Штатами о том, как будет регулироваться военная деятельность США на территории страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.