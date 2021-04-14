Ексголова Пентагону: США повинні розмістити більше військ уздовж Чорного моря

Деталі

Еспер, нині науковий співробітник Інституту міжнародного лідерства Джона Маккейна при Університеті штату Аризона, сказав: "Я думаю, нам потрібно продовжувати протистояти Росії і намагатися стримувати їх погану поведінку".

Вашингтону слід постаратися заспокоїти європейських союзників і зміцнити альянс НАТО, розмістивши більше сил в Польщі, "в Прибалтиці, якщо це має сенс, і в таких місцях, як Румунія і Болгарія, якщо і не на постійній основі - на ротаційній основі", - сказав Еспер.

Доповнення

Президент США Джо Байден у вівторок закликав президента Росії Володимира Путіна знизити напруженість, викликану нарощуванням російської військової міці на кордоні з Україною, і запропонував провести саміт лідерів для вирішення безлічі суперечливих питань.

У вівторок Сполучені Штати оголосили, що нарощують свої сили в Німеччині на тлі останньої напруженості у відносинах з Росією через Україну, відмовившись від плану Трампа вивести звідти близько 12 000 з 36 000 американських військовослужбовців.

Контекст

З початку року на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців. Після того також були повідомлення про загиблих військових на Донбасі, зокрема, і останні кілька днів.