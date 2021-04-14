ООС: внаслідок ворожих обстрілів є загиблий та поранені

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Протягом минулої доби, 13 квітня, було зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації у зоні ООС. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік населеного пункту Південне, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селищ Зайцеве та Катеринівка — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Майорськ, БПЛА противника перетнувши лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, поблизу селища Первомайське, російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів, за минулу добу, 3 військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення. Воїнам надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Поточна доба

Станом на 7 годину ранку, 14 квітня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Світлодарськ, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з автоматичних станкових гранатометів мінами ПОМ-2. Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

Доповнення 

12 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.

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