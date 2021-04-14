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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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ООС: в результате вражеских обстрелов есть погибший и раненые

ООС: в результате вражеских обстрелов есть погибший и раненые

Киев  •  УНН

 • 28959 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 13 апреля, было зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в зоне ООС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко от населенного пункта Южное, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселков Зайцево и Екатериновка — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта майорских, БПЛА противника пересекая линию разграничения, совершил сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, вблизи поселка Первомайское, российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов, за минувшие сутки, 3 военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оказана необходимая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Текущие сутки

По состоянию на 7:00 утра, 14 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Светлодарск, враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта майорских враг совершил дистанционное минирование с автоматических станковых гранатометов минами ПОМ-2. Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

Дополнение

12 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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