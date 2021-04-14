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Экс-глава Пентагона: США должны разместить больше войск вдоль Черного моря

Экс-глава Пентагона: США должны разместить больше войск вдоль Черного моря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Бывший министр обороны США Марк Эспер говорит, что Соединенным Штатам следует развернуть дополнительные войска вдоль Черного моря в Болгарии и Румынии, чтобы сдержать потенциальную агрессию со стороны России. Об этом он сказал в интервью Reuters во вторник, передает УНН.

Детали

Эспер, ныне научный сотрудник Института международного лидерства Джона Маккейна при Университете штата Аризона, сказал: "Я думаю, нам нужно продолжать противостоять России и пытаться сдерживать их плохое поведение".

Вашингтону следует постараться успокоить европейских союзников и укрепить альянс НАТО, разместив больше сил в Польше, "в Прибалтике, если это имеет смысл, и в таких местах, как Румыния и Болгария, если не на постоянной основе - на ротационной основе", - сказал Эспер.

Дополнение

Президент США Джо Байден во вторник призвал президента России Владимира Путина снизить напряженность, вызванную наращиванием российской военной мощи на границе с Украиной, и предложил провести саммит лидеров для решения множества спорных вопросов.

Во вторник Соединенные Штаты объявили, что наращивают свои силы в Германии на фоне последней напряженности в отношениях с Россией из-за Украины, отказавшись от плана Трампа вывести оттуда около 12 000 из 36 000 американских военнослужащих.

Контекст

С начала года на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым было 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов. После того также были сообщения о погибших военных на Донбассе, в частности, и последние несколько дней.

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