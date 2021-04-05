ЗМІ опублікували кадри розширення російської військової присутності в Арктиці

Деталі

Супутникові знімки, надані CNN компанією Maxar, що спеціалізується на космічних технологіях, показують методичне будівництво і зміцнення в Арктиці аеродромів і військових баз в декількох місцях уздовж узбережжя Росії протягом останніх п’яти років.

На знімках видно і безперервне нарощування техніки на арктичному узбережжі — в тому числі винищувачів МіГ-31БМ. Знімки від 16 березня показують, що, ймовірно, саме ці моделі літаків з’явилися в районі арктичного селища Нагурський, що, як вважається, стало першим випадком, коли на Крайній Півночі розмістили нову російську бойову авіацію, стверджує CNN.

Західних військових експертів і чиновників особливо турбує поява в цьому регіоні нової російської “суперзброї” — торпеди “Посейдон”, яку активно випробовують в Арктиці. У 2021 році заплановані її подальші випробування.

Контекст

Представник Пентагону, підполковник Томас Кемпбелл сказав CNN, що Росія “модернізує аеродроми радянських часів і радарні установки, будує нові порти і пошуково-рятувальні центри”. Вона також “розширює свою мережу протиповітряних і берегових ракетних систем”, додав він.

Кемпбелл нагадав і про те, що в листопаді 2020 року Росія заявила про успішне випробування протикорабельної гіперзвукової крилатої ракети “Циркон”. Раніше офіційні особи в США зневажливо описували цю зброю як “надуману”. Однак глава норвезької розвідки заявив CNN, що “Циркон” — це дійсно “нова гіперзвукова технологія, від якої важко захищатися”.

“Росіяни явно кидають військовий виклик в Арктиці. Це вартуватиме наслідками для Сполучених Штатів та їхніх союзників — не в останню чергу тому, що дозволяє поширювати (російський) вплив до Північної Атлантики”, — сказав телеканалу високопоставлений чиновник Держдепартаменту.

Ситуацію в регіоні різко змінило глобальне потепління, яке швидко знищує арктичні льоди. “Танення йде швидше, ніж вчені передбачали або вважали за можливе кілька років тому, — сказав високопоставлений чиновник Держдепартаменту. — З точки зору фізичного доступу (до Арктики) в найближчі десятиліття це буде драматична трансформація”.

У зв’язку з цим офіційні особи в США стурбовані очевидним прагненням Москви контролювати Північний морський шлях (ПМШ) — судноплавний маршрут, який проходить між Норвегією і Аляскою уздовж північного узбережжя Росії.

Представник Пентагону висловив занепокоєння з приводу правил, які Москва намагається нав’язати суднам, що слідують за цим маршрутом. “Російські закони, що регулюють транзит по ПМШ, перевищують повноваження Росії з міжнародного права, — стверджує Кемпбелл. — Вони вимагають, щоб на будь-якому судні, що проходить по ПМШ через міжнародні води, був російський лоцман, який проведе судно. Росія також намагається вимагати від іноземних суден отримання дозволу перед заходом в ПМШ”.

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту додав, що мова йде про “спробу встановити якісь правила дорожнього руху, отримати якусь фактичне згоду з боку міжнародного співтовариства, а потім заявити, що це і є правильний шлях”.

Міністерство закордонних справ Росії відмовилося від коментарів CNN.

Доповнення

Військово-морські сили Великої Британії будуть постійно перебувати за північним полярним колом, щоб протистояти стратегічній перевазі Росії в тому, що стосується контролю над новими торговими маршрутами, що відкриваються в результаті танення льодів в Арктиці.