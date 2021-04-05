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СМИ опубликовали кадры расширения российского военного присутствия в Арктике

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Россия уже несколько лет беспрецедентными темпами наращивает военное присутствие в Арктике и испытывает там свое новейшее оружие, стараясь закрепить контроль над этим регионом в целом и над недавно освободившимся от льда стратегическим судоходным путем из Азии в Европу в частности. Об этом говорится в материале телеканала CNN, передает УНН.

Детали

Спутниковые снимки, предоставленные CNN компанией Maxar, специализирующейся на космических технологиях, показывают методичное строительство и укрепление в Арктике аэродромов и военных баз в нескольких местах вдоль побережья России в течение последних пяти лет.

На снимках видно и непрерывное наращивание техники на арктическом побережье — в том числе истребителей МиГ-31БМ. Снимки от 16 марта показывают, что, вероятно, именно эти модели самолетов появились в районе арктического поселка Нагурский, что, как считается, стало первым случаем, когда на Крайнем Севере разместили новую российскую боевую авиацию, утверждает CNN.

Западных военных экспертов и чиновников особенно тревожит появление в этом регионе нового российского “супероружия” — торпеды “Посейдон”, которую активно испытывают в Арктике. В 2021 году запланированы ее дальнейшие испытания.

Контекст

Представитель Пентагона, подполковник Томас Кэмпбелл сказал CNN, что Россия “модернизирует аэродромы советских времен и радарные установки, строит новые порты и поисково-спасательные центры”. Она также “расширяет свою сеть противовоздушных и береговых ракетных систем”, добавил он.

Кэмпбелл напомнил и о том, что в ноябре 2020 года Россия заявила об успешном испытании противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты “Циркон”. Ранее официальные лица в США пренебрежительно описывали это оружие как “надуманное”. Однако глава норвежской разведки заявил CNN, что “Циркон” — это действительно “новая гиперзвуковая технология, от которой трудно защищаться”.

“Русские явно бросают военный вызов в Арктике. Это чревато последствиями для Соединенных Штатов и их союзников — не в последнюю очередь потому, что позволяет распространять (российское) влияние до Северной Атлантики”, — сказал телеканалу высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

Ситуацию в регионе резко изменило глобальное потепление, быстро уничтожающее арктические льды. “Таяние идет быстрее, чем ученые предсказывали или считали возможным несколько лет назад, — сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента. — С точки зрения физического доступа (к Арктике) в ближайшие десятилетия это будет драматическая трансформация”.

В связи с этим официальные лица в США обеспокоены очевидным стремлением Москвы контролировать Северный морской путь (СМП) — судоходный маршрут, который проходит между Норвегией и Аляской вдоль северного побережья России.

Представитель Пентагона выразил озабоченность по поводу правил, которые Москва пытается навязать судам, следующим по этому маршруту. “Российские законы, регулирующие транзит по СМП, превышают полномочия России по международному праву, — утверждает Кэмпбелл. — Они требуют, чтобы на любом судне, проходящем по СМП через международные воды, был российский лоцман, ведущий судно. Россия также пытается требовать от иностранных судов получения разрешения перед заходом в СМП”.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента добавил, что речь идет о “попытке установить некие правила дорожного движения, получить некое фактическое согласие со стороны международного сообщества, а затем заявить, что это и есть правильный путь”.

Министерство иностранных дел России отказалось от комментариев CNN.

Дополнение

Военно-морские силы Великобритании будут постоянно находиться за северным полярным кругом, чтобы противостоять стратегическому преимуществу России в том, что касается контроля над новыми торговыми маршрутами, открывающимися в результате таяния льдов в Арктике.

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