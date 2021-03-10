ВМС Британії будуть увесь рік знаходитися в Арктиці для протидії Росії та Китаю

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За даними її джерел, в найближчі місяці до складу багатонаціональної оперативної групи в Баренцевому морі увійде британський фрегат — на фоні побоювань, що зміна клімату може призвести до встановлення Москвою контролю над полярними регіонами. Лондон також побоюється, що Росія і Китай можуть використовувати в своїх інтересах нові морські шляхи, які з’являються за північним полярним колом у міру танення льодів.

“Успіх у світі залежить від торгівлі, і якщо торговельні шляхи відкриються, ми повинні переконатися, що вони залишаються відкритими і не контролюються однією або двома країнами”, — наводить видання слова джерела в британських ВМС. У вересні минулого року два британських винищувачі Typhoon і фрегат Sutherland, як нагадує The Times, були направлені за полярне коло, щоб продемонструвати прихильність країн НАТО вільній навігації в даному регіоні. Вперше за більш ніж 20 років британські ВМС очолили там багатонаціональну оперативну групу, підійшовши до російського узбережжя на відстань всього в 50 морських миль.

Саме кліматичні зміни будуть, за відомостями газети, визначені як “серйозна загроза безпеці” в комплексному огляді питань безпеки, оборони і зовнішньої політики країни. У документі Global Britain in a Competitive Age, який буде опублікований на наступному тижні, мова піде про найбільш глибокий перегляд оборонної стратегії королівства з часів холодної війни, з чітким визначенням “загрози стабільності у всьому світі”.

Британські офіційні особи вважають, що вплив глобального потепління на продовольчу безпеку, водопостачання і, в свою чергу, на міграцію і екстремізм в таких регіонах, як африканська зона Сахеля, може мати найрізноманітніші наслідки для безпеки Сполученого Королівства.

“За полярним колом танення льоду відкриває нові судноплавні маршрути по сусідству з Росією, і ці перспективні нові маршрути, які можуть скоротити час транзиту з Китаю в Європу майже вдвічі, можуть бути оскаржені”, — наводить The Times витяги з документа британських військових.

Доповнення

США і Канада планують модернізувати мережу оборонних супутників і радарів в Арктиці, щоб протидіяти зростаючій військовій присутності на півночі від Росії і Китаю.